Danmark skal lære af børn fra Kærene

BØRNEDEMOKRATI: Boligminister Kåre Dybvad var en af dem, der klappede højst, da børnedemokraterne blev hyldet. Foto: Brian Poulsen

Boligministeren holdt ikke igen med roserne, da han fortalte, hvordan hele Danmark bør inddrage børn i det lokale demokrati på samme måde, som beboerne i Kærene.

Af André Bentsen

For fem år siden satte et boligselskab i Rødovre ord på noget af det mest selvfølgelige i verdenen.

“Det er en god idé at inddrage de mennesker, der har med tingene at gøre, inden man beslutter noget på deres vegne.”

Børnene i området var med til at designe deres egen legeplads, og bagefter fik de indflydelse på mere og mere.

“Det er jo dem, der skal bruge tingene,” fortæller beboerformand, Klaus Bentsen.

Han sad høfligt i baggrunden, mens Kærenes børnedemokrater tog imod repræsentanter fra boligselskaber fra hele landet og Danmarks boligminister.

“Rødovre er et af de steder, hvor man insisterer på at udvide det demokratiske styre. Jeg tror det er afgørende for det folkestyre vi har i dag, at vi tror på, at inddragelsen af mennesker har en værdi i sig selv, og at det er med til, at vi træffer bedre beslutninger.,” sagde boligminister Kåre Dybvad (S).

“Min søster har iøvrigt arbejdet på Hendriksholm Skole og siger, at det er meget livlige børn,” tilføjede han grinende.

Men der er noget om snakken, for de har gjort det godt børnene fra området. Så godt, at deres lokale initiativ er begyndt at sprede sig som ringe i vandet og nu står foran at skulle indføres i mange byer overalt i Danmark.

“Det er afgørende, at vi fra start opdager, at vi har en afgørende stemme. Vi kunne ikke have et demokrati i Folketinget heller, hvis vi ikke havde det i hverdagen i vores foreninger. Derfor er det vigtigere at kunne rejse sig op og tale til dem, der tager beslutningerne, end at kunne læse grundloven,” sagde ministeren og tilføjede:

“Jeg tror, børnedemokrati kan være med til at give voksne nye perspektiv på nogle af de ambitioner vi har på boligområdet og jeg glæder mig til at se projektet udvikle sig og se flere børn rejse sig op og fortælle deres mening, for det er det der gør, at vi i Danmark har det samfund som mange rundt i verdenen er misundelige på.”

Deler ud af erfaringer

Projektleder i AKB, Stine Konradi har været med fra start og holdt et utal af møder med børnene fra Rødovre:

“Det var her i Rødovre, det hele startede for fem år siden, og det er erfaringerne herfra, og alle vores aktiviteter herude i omgivelserne, der skal bruges andre steder,” siger hun stolt.

I Rødovre glæder borgmester Erik Nielsen (S) sig over besøget fra ministeren, ligesom han glædede sig over dengang børnedemokraterne besøgte borgmesterkontoret.

“Det er et vigtigt spørgsmål for os i Rødovre, da vi kan se, hvor vigtigt dannelsen af de unge mennesker er i dag. De påvirkes af algoritmer, der ikke er sande og derfor er demokrati et vigtigt spørgsmål, især i børnehøjde,” understreger Erik Nielsen.

Han kan spejde ud over en by, hvor 48 procent af hjemmene er almennyttige boliger.

Det giver ekstra grund til at gøre en ekstra indsat, mener han. Og det er han ikke alene om.

Fællesskab starter tidligt

Landsholdets tidligere anfører, Daniel Agger, var med dengang i Rødovre, hvor børnedemokraterne først begyndte at sætte ord på deres projekt, og han er stadig med – på sidelinjen.

“Jeg er rigtig glad for, at vi har fået øjnene op for børnedemokratiet, da er tæt på mine egne værdier og jeg håber, at vi kan skalerer de her tankegange op, så vi kan se dem i samtlige boligforeninger i Danmark,” påpeger Daniel Agger og tilføjer:

“Børnedemokrati og integrationen af børn uanset, hvor de kommer fra, giver en masse til vores samfund. Følelsen af at være en del af et fællesskab, betyder noget fremadrettet i deres liv, og det er dét børnedemorakti kan. Give dem noget at være sammen om. Det skal vi tage med ud over det danske land.”

Den lokale beboerformand Klaus Bentsen er ikke i tvivl om, hvad det kræver, hvis andre byer skal kopiere Rødovre.

“Vi har børnedemokrati som en kendsgerning. Den hviler i driften og derfor kan den fungere alle steder i landet også,” siger han.

Fordelene kan man se i området, der har udviklet sig gevaldigt de sidste mange år.

“Det giver så meget mening at involvere børn i en boligafdeling. Det er en fornyelse af beboerdemokratiet og man kan se, at mængden af hærværk bliver mindre, trygheden større og vi har pludselig mødre, der melder sig frivilligt til at blive bydelsmødre og rollemodeller fordi de har set derese børn gå forrest,” siger Søren Lillevang stolt.

Han har om nogen stået bag de lokale børn i projektet.

Rykker grænser

En af dem Mina er ikke bange for at sætte ord på, hvad det egentlig vil sige at være børnedemokrat:

“Jeg har lært mange ting og gået over mine grænser for at nå mit mål. Eksempelvis, hvor vi fremlægger for mange andre. Jeg var meget nervøs for at fremlægge i skolen. Jeg følte, at det var grænseoverskridende. Men nu har jeg det helt fint med det,” siger Mina.

Hun mener, at børnedemokraterne i Rødovre har fået overblik over, hvordan boligområdet er, og lært en masse mennesker at kende.

“Det gør, at man er mere tryg, da man er blevet tæt med folk som man ikke kendte før i tiden. Jeg har lært, hvordan vores boligområdes plan er, og jeg har fået et overblik over, hvad der kan gøres bedre. Jeg føler, at man passer bedre på boligområdet, fordi man kender mere til stedet,” siger Mina, der var lidt berørt over det flotte fremmøde til den boligsociale konference i Kærene.

“Det har var været en fantastisk oplevelse at se ministeren, borgmesteren og alle de andre sidde og fokusere på, hvad man siger. Jeg er glad for, at de er interesseret i vores projekt, da vores mål er at komme ud til hele Danmark.” siger Mina og afslutter som en erfaren taler:

“Jeg synes, det er en vigtig ting, at unge og børn har lidt magt i deres boligområde. Det er for det meste dem, der er ude og vi ser anderledes på problemer end ældre folk og kommer med nye idéer, der kan anvendes på forskellige steder.”