Centerkunder skal hjælpe børn med juleønsker

Rødovre Centrum og Glostrup Vestegnens Rotary Klub opfordrer centerkunderne til at købe julegaver til børnefamilier, der har det økonomisk stramt i december måned. Foto: SignElements

for børn ”Hvad du ønsker, skal du få,” lyder det i en velkendt dansk julesang. Det er dog langt fra alle, der får, hvad de ønsker sig til jul. Det skal et nyt samarbejde ændre på.

Af Christian Valsted

Et samarbejde mellem Rødovre Centrum og Glostrup Vestegnens Rotary Klub skal glæde børn med en uventet og tiltrængt gave.

Fra fredag den 15. november og frem til den 16. december vil der, ved Informationen i Kolonnaden i centeret, stå et flot dekoreret juletræ med små gavemærker.

Centeret og Glostrup Vestegnens Rotary Klub kalder selv juletræet for et ønsketræ og de mange små gavemærker er ønsker fra børn, der kommer fra familier, hvor pengene ikke rækker i december måned.

Det er op til Rødovre Centrums kunder at forvandle de små gavemærker til rigtige gaver.

Kunderne kan helt valgfrit vælge, hvilke gaveønske de vil indfri i en af centerets butikker.

”Gaverne skal afleveres i Information og så sørger vi for, at gaverne bliver leveret til roraty-klubben, der i sidste ende sikrer, at gaverne havner de rigtige steder,” siger Charlotte Andersen, der er marketingsdirektør i Rødovre Centrum.

”Jeg synes, det er et super godt initiativ og jeg håber, at centerkunderne vil være med til at hjælpe,” siger Charlotte Andersen.

Rødovre Menighedspleje er også en del af projektet og i sognehusene i Rødovre Kirke, Hendriksholm Kirke, Islev Kirke og Grøndalslund Kirke kan man udfylde ansøgningsskemaer.

”De bliver anonymiseret, så man på gavemærket, på juletræet, kun kan se barnets køn og alder,” siger Elsbeth Sørensen, der er formand for Rødovre Menighedspleje.