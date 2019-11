Af helbredsmæssige årsager har 54-årige Brian Møller anmodet om at træde ud af Kommunalbestyrelsen. Foto: Arkiv

politik Den socialdemokratiske lokalpolitiker Brian Møller træder ud af Kommunalbestyrelsen efter længere tids sygdom. Partiets 1. suppleant, Birgitte Glifberg, overtager pladsen i byrådet.

Af Christian Valsted

Af helbredsmæssige årsager har 54-årige Brian Møller anmodet om at træde ud af Kommunalbestyrelsen.

Den tidligere ishockeydirektør for Rødovre Mighty Bulls har i årtier været en kendt skikkelse i Rødovre og ved kommunalvalget i 2017 blev han valgt ind i Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet, hvor han siden har været medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Brian Møllers ønske om udtrædelse vil blive behandlet på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 26. november, hvor byrådet med al sandsynlighed vil godkende udtrædelse og samtidig godkende at Socialdemokratiets 1. suppleant, Birgitte Glifberg, træder ind og overtager Brian Møllers plads.

”Jeg vil gerne takke Brian Møller på borgernes og hele Kommunalbestyrelsens vegne for hans store indsats for Rødovre Kommune. Han har lavet et godt og solidt stykke arbejde i de to udvalg han har siddet i og jeg havde gerne set ham fortsætte, men har forståelse for at han ønske at træde ud af helbredsmæssige årsager. Jeg håber alt det bedste for Brian i fremtiden,” lyder det for borgmester Erik Nielsen.