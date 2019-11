Avarta udbygger i top 6

Mads Walter afgjorde dagens kamp i tomt mål, og Avarta kunne derfor tage tre vigtige point med hjem til Rødovre.

FODBOLD I efterårets næstsidste kamp var Avarta på besøg i Holbæk, og en sejr ville lune gevaldigt for de grønklædte og takket være holdets topscorer, Oliver Carrara, blev det en realitet.

Af Mike Hjulmand

Det er tæt for holdene, der kæmper om top 6 og deriblandt Avarta. Vil holdet fra Espelunden med i oprykningsspillet var kampen mod Holbæk en ‘must win’ kamp.

En scoring i starten af kampen fra Avartas topscorer, Oliver Carrara, og en scoring, i de sidste minutter, af Mads Walter, der kunne løbe med bolden ned mod et tomt mål, da hjemmeholdet havde taget målmanden med op på et hjørnespark i dommerens tillægstid.

Dermed en vigtig og vital sejr for Avarta, der kun mangler det absolutte tophold, FC Helsingør, i næste weekend, inden vinterpausen venter for holdene i 2. division.

Av for den

I næste weekend er den kamp, jeg frygter på vegne af Avarta. FC Helsingør har bevist, at de er markant bedre end resten af rækkens hold, blandt andet da de i topkampen mod Vanløse vandt med 6-2.

Helsingør har scoret over 20 mål i de seneste fem kampe, det er mere end Avarta i sæsonens 15 kampe indtil videre. Men forhåbentlig kan sidste weekends sejr over Skovshoved og dagens sejr i Holbæk give så meget selvtillid til det grønklædte mandskab, at de kan overraske. Og hvem ved?

Måske ligger der en stor overraskelse og venter i Espelunden om syv dage med kampstart allerede klokken 10.30.

Med søndagens sejr har Avarta fire point ned til FA 2000 på syvendepladsen, der er første placering, som giver adgang til nedrykningsspillet.