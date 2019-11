600 unge fik sexsygdom i 2019

Hvis dig og dine tre venner bor i nærheden af hovedstaden, så har én af jer haft en sexsygdom.

Sex og sundhed Hver tredje unge i Rødovre dyrker sex uden prævention, selvom de ikke vil have børn. 600 af dem fik i år en sexsygdom.

Af André Bentsen

Fakta 31 % af unge i Rødovre har ubeskyttet sex, selvom de ikke ønsker børn.

7 % af unge i Rødovre har sex uden kondom - trods skiftende partnere.

6,8 % af unge i Rødovre har fået konstateret en sexsygdom inden for 12 måneder.

hver fjerde 25-årige i Region Hovedstaden har prøvet at have en sexsygdom.

Andelen af unge i Region Hovedstaden, som har haft en sexsygdom, er dobbelt så stor, som blandt borgere på 35 år og derover.

Du har hørt det før, og er du forældre til en glad teenager, har du sikkert også sagt det videre: Husk kondom.

Selvom budskabet efterhånden er gammelt, er det aktuelt som aldrig før. Ifølge Sundhedsprofilen har 600 af Rødovres unge mellem 16 og 34 år haft en sexsygdom inden for en periode på 12 måneder, og selvom tallet er faldende, er det stadig en stor del af kommunens unge, som smittes med sygdomme.

Hvad vildere er, så anslås det, at tæt på en tredjedel af Rødovres unge har sex uden prævention, selvom de ikke ønsker at få børn.

For at gøre op med den kedelige tendens har en gruppe studerende fra Roskilde Universitet, sat sig for at stable et stort event på benene i samarbejde med B77 og Lokal Nyt. Arrangementet ”Sexucational Celebration” finder sted lørdag den 23. november i festsalen på Valhøj Skole, og her er et af temaerne netop at oplyse de unge om risikoen ved at dyrke usikker sex og ved seksuelt overførte sygdomme.

Usynlige smittere

Ubeskyttet sex blandt unge er et kæmpe problem, der kan have langvarige konsekvenser. Klamydia kan i de flestes tilfælde hverken ses eller mærkes af den smittede. Man kan altså ikke vide, om man er blevet smittet, medmindre man går til lægen og bliver tjekket.

Tre ud af fire mænd mærker slet ikke symptomer og kan derfor nemt give sexsygdommen videre til deres partner. Halvdelen af kvinderne mærker heller ikke symptomer ved klamydia det er forfærdeligt, for hvis en kvinde får klamydia, og ikke opdager det, kan det medføre sterilitet og barnløshed.

Rødovre Sundhedscenter opfordrer derfor alle til at bruge kondom.

”Sikker sex handler derfor ikke bare om at undgå at blive gravid som ung. Det handler også om at undgå at udsætte sig selv og andre for smitterisiko. Den eneste præventionsform, der tilbyder denne sikkerhed, er kondomet,” lyder det.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget håber festen kan være med til at nedbryde vigtige fordomme.

”Vi kan se, at de unge i kommunen er blevet bedre til at beskytte sig. Men tallene i Rødovre er stadig for høje, så jeg håber, at den positive udvikling fortsætter, og at de unge tager budskabet til sig, selvom de har hørt det mange gange før. Derfor er det vigtigt med arrangementer som det her, der kan sætte mere fokus på emnet, og invitere de unge med i dialogen. Og hvor vi kan tale om køn, grænser og ansvar, uden det skal være så tabubelagt,” siger Britt Jensen (S).

Populære fortrydelsespiller

Arrangementet kommer på et tidspunkt, hvor der er brug for ekstra opmærksomhed omkring sikker sex. Ifølge Danmarks Apotekerforening er salget af fortrydelsespiller på landsplan stødt stigende. Denne tendens antyder, at flere og flere vælger at beskytte sig mod graviditet på bagkant, og slet ikke tager højde for sexsygdomme.

Der er derfor et stort behov for at få byens unge til at huske kondomet i første omgang. Og skulle man alligevel glemme det, er der gode nyheder. Det er nemlig blevet meget lettere for mænd at blive testet for klamydia, end det har været tidligere.

I dag foregår det nemlig bare ved en urinprøve, og ikke med tidligere tiders frygtede vatpind. For kvinder tages testen fortsat ved podning hos lægen.