5.b flygter fra krig og død

Elever fra 5. B har skrevet fiktive dagbøger om at flygte fra krig. Nu er deres beretninger udgivet som bog. Her fejrer elverne, at deres lærer blev Rødovres bedste lærer. Foto: Brian Poulsen

FLYGTER I FIKTION Skoleprojekt fra Valhøj Skole er trykt og udgivet i bogform. Årets lærer i Rødovre 2019 står selvfølgelig bag.

Af André Bentsen

At de prøver lidt ud over det sædvanlige i 5.b på Valhøj Skole, fortalte vi allerede dengang, vi kårede deres lærer, Jeppe Due til Rødovres bedste lærer på opfordring fra flere elever og forældre i klassen.

Sidste år fik klassen også tildelt penge fra Rødovres Børnekulturpulje til at udgive deres fiktive dagbogsberetninger af syriske flygtninge i trykt format og nu er antologien ’Kære dagbog’ endelig ude.

For deres klasselærer starter det hele med et Jeppe Aakjær citat.

Du puslinge-land, som hygger dig i smug, Mens hele verden brænder om din vugge.

Sådan skrev den folkekære forfatter i sit digt ‘Historiens sang’ fra 1916, mens Første Verdenskrig rasede i Europa og Danmark uberørt så på.

”Nu, hundrede år senere, er linjerne stadig højaktuelle,” mener Jeppe Due.

”Verden brænder og vi har det godt her i Danmark. Danmark er ikke et land uden problemer, bevares, men alt taget i betragtning, er der trygt og godt her i andedammen. Når man er født og opvokset-, eller hvis man har boet mange år af ens liv i et land med velfærd og privilegier; hvor man grundlæggende har det godt, lægger man ikke altid mærke til, hvor godt man har det,” siger Jeppe, der satte sig for at ændre på tingene i sin 5. klasse, da han søsatte projektet om krigen i Syrien og de syriske flygtninge.

Barskt men nødvendigt

Inspirationen skulle findes hos en anden forfatter, Khaled Hosseini, der i bogen ‘En bøn til havet’, er inspireret af historien om den 3-årige syriske flygtningedreng Alan Kurdi, der druknede i Middelhavet i sit forsøg på at nå i sikkerhed i Europa.

”Men det liv, den tid, er som en drøm nu, selv for mig. Som et fjernt rygte. En byge af bomber fra himlen. Sult. Begravelser. Dette er, hvad du ved,” skriver Hosseini til stor inspiration for klassen i Rødovre.

Siden 2011 har der været borgerkrig i Syrien; en krig, der kun har taget til i omfang og brutalitet.

”Og som altid med krig har det voldsomme konsekvenser for over tusindvis af uskyldige civile, der fanges i krydsilden. 400.000 syrere er blevet dræbt og mere end 12 millioner syrere er flygtet fra deres hjem, heraf mere end fire millioner til udlandet for at finde sikkerhed,” siger Jeppe Due og tilføjer:

”Det er både vigtigt og sundt at tænke lidt over, hvordan andre har det. Selvom det kan være barskt og bedrøveligt, er vi nødt til at forholde os til, hvad der foregår andre steder i den verden, vi sammen befolker. Det er ud fra denne devise, at vi i 5.b læste om og arbejdede med krigen i Syrien og de syriske flygtninges historier.”

Kære dagbog

Mens teknologien banker derudad og eleverne i frikvarteret vedligeholder deres streaks på snapchat, er klassen gået en anden vej.

Midt i en tid, hvor digitaliseringen ræser derudad i takt med at nye undersøgelser viser, at skærme gør børn til dårligere læsere, udgiver klassen nu resultatet af deres indgående arbejde som professionelt trykt bog.

Antologien ’Kære dagbog’ med 26 fiktive dagbogsberetninger, er forfattet og – med hjælp fra tre profes-

sionelle børnebogsillustratorer – illustreret af eleverne i et forsøg på at fremme empati; på at sætte sig ind i, hvordan det er at flygte fra krig, død og ødelæggelse og trodse overrumplende farer med livet som indsats for at nå i sikkerhed.

”Empati er at se med en andens øjne, at lytte med en andens ører og at føle med en andens hjerte. Dét har vi forsøgt og vores bog ’Kære dagbog’ kan findes på alle Rødovres skole- samt lokale biblioteker. Vi håber, at I vil læse den;

både fordi vi synes, det er et unikt projekt, som vi er meget stolt af – men også, fordi vi synes, det er et vigtigt emne og nogle vigtige fortællinger, vi synes, fortjener at blive hørt,” siger Jeppe Due, der også glæder sig over, at Erik Pontoppidan har illustreret forsiden til bogen.