3 måder at undgå høje varmeregninger

Der er overordnet tre forskellige måder at reducere din varmeregning på. Disse måder kan du læse mere om herunder – og finde den eller de fremgangsmåder, som passer bedst til din situation.

Renover dit hus

Jo ældre dit hus er, des større er risikoen for dårlig og utilstrækkelig isolering. Det afspejles i energimærket på dit hus, og et hus med et dårligt energimærke er markant dyrere at opvarme.

I forhold til husrenovering har du nogle forskellige muligheder. Det absolut vigtigste er at tjekke isoleringen på loftet af dit hus, da varme stiger opad. Det betyder også, at det primære varmetab i et hus sker gennem bygningens tagkonstruktion. Det er forholdsvis nemt og billigt at efterisolere på loftet af et hus, og derfor er det et godt sted at starte.

Det kan også være en god idé at anskaffe nye vinduer med en konkurrencedygtig pris. Nye vinduer er typisk langt mere energivenlige, og samtidig øger de også værdien af din bolig, hvilet gør dem til en rigtig god investering – både på kort og langt sigt. Her er der naturligvis tale om en lidt dyrere boligforbedring, men det er virkelig pengene værd.

Hvis du bor i et gammelt hus, bør du desuden også få tjekket husets øvrige isolering. Mange ældre huse har for eksempel et hulrum mellem yder- og indermuren, og det hulrum kan fyldes med isolerende materiale.

Varm op med omtanke

Dit varmeforbrug er meget afhængigt af din måde at opvarme dit hus på, og det kan være en hel videnskab at finde den helt optimale måde at opvarme sit hus på.

Én af de vigtigste regler i forhold til opvarmning af huset er, at du generelt skal forsøge at holde den samme temperatur i alle rum. Det betyder også, at alle radiatorer skal være stillet på samme temperatur, og du bør stille så lidt på dem som muligt.

Det er også en god idé at sørge for, at der ikke står møbler eller lignende foran dine radiatorer. Møblerne forhindre varmen i at fordele sig i rummet, og derfor bliver det dyrere at varme op.

Skift opvarmningsformer

Du har sandsynligvis ekstra høje varmeregninger, hvis din bolig har en dyr opvarmningsform. Fjernvarme er almindeligvis det billigste, mens elradiatorer hører til blandt de dyreste. Et oliefyr kan også være en dyr type af opvarmning, så her kan der også være penge at spare ved skifte.

Hvis du har én af de dyrere opvarmningsformer, skal du først og fremmest undersøge dine alternativer. Det er ikke sikkert, at du har mulighed for at blive tilsluttet til fjernvarme, men der findes også billigere alternativer til både elradiatorer og oliefyr.

Du kan især se frem til at spare mange penge, hvis du har el-radiatorer eller oliefyr af ældre dato. Disse er typisk mindre effektive til at producere varme, og derfor kan du spare penge ved ganske enkelt at skifte til en nyere model.