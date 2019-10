Virkelig et irriterende nederlag

Rødovres trænerduo Lehtonen og Andreasen har fået en god start, selvom Mighty Bulls ikke kvalificerede sig til Final 4. Foto: Brian Poulsen

ishockey Jeg ser tilbage på de to seneste rødovrekampe, som jeg kombinerer med nogle super fede spørgsmål af Henrik Jensen, som er rødovrefan og følger af mine blog. Mit første udgangspunkt er dog, at jeg er virkelig irriteret over nederlaget i Esbjerg.

Af Peter Fugl Jensen

Heldigvis er jeg er mest af alt ishockeyelsker af hele mit hjerte, så jeg kan glæde mig over små og store sejre i ishockeydanmark på og udenfor isen.

Jeg var eksempelvis på nippet til at tude, da jeg via skærmen oplevede en ekstatisk stemning i Herning (især sejren over Finland), da der blev afholdt VM i Danmark eller da Gentofte vildt sensationelt spillede sig i finalen for få år siden (jeg fulgte dem og var eksempelvis i Odense i semfinalen og i Esbjerg i finalen) og bliver sågar varm om hjertet, når der er 5000 tilskuere i Aalborg.

Hvordan tror du så lige, jeg havde det, da Lars Eller afgjorde Stanley Cuppen? Eller da Lars Eller kom til Rødovre i selskab verdens vigtigste trofæ, Stanley Cup?

Når det gælder ishockey, har jeg bare store følelser og min drøm er, at sporten får den berettigede respekt og opmærksomhed hos sponsorer, medier og den brede befolkning, som helt uforståeligt stadig ikke er sket.

Dem som kender mig ved, hvor påvirket jeg er, når Danmark ikke kvalificerer sig til OL eller Mighty Bulls gang på gang kikser i vigtige kampe.

Det virker til at være mentalt

Men heldigvis har jeg en alsidig og bred glæde ved ishockey, så der er masser at glæde sig over i løbet af en sæson, for Mighty Bulls kan være så pisse frustrerende at følge. Sådan var det igen i denne uge.

Fredag leverede Rødovre det mest sindssyge resultat, da de vinder med 2-0 over topholdet Aab, selvom tyrene var hårdt ramt af skader. William Rørth stod fænomenalt og var i høj grad med til at sikre en sejr, der på forhånd så umulig ud.

Jeg når lige at tænke: ”Sådan drenge, I er virkelig på rette spor,” så tabes der i Esbjerg til et hold, der spillemæssigt ikke er i nærheden af Aab.

Men jeg burde have forudset det. For hver gang Rødovre har bragt sig i en fordelagtig position, hvor holdet liiiiige skal vinde den sidste vigtige kamp for at bringe sig frem, hvor det bliver alvor, så taber Mighty Bulls. Det virker mentalt og i tirsdags blev jeg virkelig irriteret over nederlaget på vestkysten, fordi det er en kamp, som burde være vundet.

Hockeyfeberen når aldrig over 38,5 grader

Kampen i Esbjerg ville have sendt Rødovre i en ’finale’ mod Herlev, fordi vinderen vil komme i Final 4. Foran mig så jeg allerede en fyldt hal i Herlev med en gudestemning, som i de gode gamle dage… men nej, heller ikke denne gang.

Det er ligesom i de forbandede kvartfinaler. Man når lige at snuse til en overraskelse, hallener godt fyldt, men når det virkelig gælder, så nej – vi manglede lige det sidste, men Rødovre faldt da med ære.

Hver gang ishockeyfeberen nærmer sig 38,5 grader, eksempelvis når Rødovre lige har spillet sig op i top 3 og Rødovre Centrum Arena runder 2000 tilskuere, så kan man være stensikker på et nederlag.

Det er jeg bare så træt af og hungrer efter, at den populære rødovreånd er til mere end fede overraskelser som ’underdogs’. Nu skal der steppes op.

Sådan har jeg det og sådan har rigtig mange fans det. De hungrer efter en fed oplevelse, der er mere end en sejr over et tophold eller de vigtige sejre over de øvrige sjællandske hold.

I slutspillet er kravet simpelt – ishockeyfeber ønskes og i denne sæson skal vi over 40 grader i temperatur alias 3000 tilskuere og avancement til semifinalerne.

Fansene er der jo

Det er et krav, for fans er medløbere og ønsker succes. Brøndby IF er vel eneste eksempel i Danmark på det modsatte, for alle andre danske hold, uanset sportsgren, har ikke mange tilskuere, hvis deres ’helte’ ikke leverer succes.

Rødovre har dog lidt Brøndby IF i sig, for jeg må indrømme, det fascinerer mig, der er omkring 1000 tilskuere tirsdag aften mod et hold fra Jylland, der på papiret er langt stærkere end Mighty Bulls.

Og så er jeg godt i gang med at svare på Henrik Jensens oplæg, da han skriver:

”Humøret hænger også, og der er intet liv på bænken. Hvad tænker trænerne, hvad er planen og hvordan vil man løse de udfordringer, som vi står over for lige nu? Og hvordan vil man få værende og nye fans i RC Arena, hvor vi igen oplever en stemningsforladt hal og fans, som bare trænger til at vinde lidt? De 50 fans i Sumpen gør det fint, men det er de sidste 1000 manglende fans, som gør det fedt at være til hockey.”

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at jeg aldrig kommer til at svare på, hvad trænerne tænker. Så må du spørge Jan Hellesøe!

1000 fans ekstra er meget, men jeg tror ikke, der er ikke langt til 500 fans ekstra og 1500 tilskuere er den magiske grænse for fed stemning i Arenaen, synes jeg. Men det kræver altså mere succes i en længere periode.

Men man må ikke glemme, at der i dag er cirka 1000 fans i Arenaen, selvom det ikke går skide godt. Til sammenligning er de ikke engang 1000 i Herlev, selvom de møder Rungsted i en mega vigtig kamp og har haft flere sejre end de er vant til i Rødovres forstadskommune.

Rungsted kniber sig lige over 1100 tilskuere, selvom de er forsvarende mestre og i den grad er tilbage på vinderkurs, selvom de møder Aab en fredag aften.

Det er mit indtryk, at de mindst 900 tilskuere i Rødovre er super loyale og meget skal gå galt, før de bliver væk. Hvilken loyal fan ønsker ikke det ’kick’, som sejren gav over Aab i fredags. Taget var jo ved at lette, da Nick Crawford sendte pucken ned i et tomt mål.

Jeg vil også blive overrasket, hvis der ikke er 1500 tilskuere i Rødovre Centrum Arena lørdag aften, når Herlev kommer på besøg og kampen kombineres med 90’er fest og showkamp i nostalgiens tegn. Det kan ingen andre hold på Sjælland.

Økonomi før alt andet

Jeg har skrevet det tidligere. Vejen til succes er lang og kræver en stabil og voksende økonomi og det står den nuværende organisation for. Derfor er jeg tålmodig, derfor, tror jeg, at de cirka 1000 loyale fans også er tålmodige og så skal de næste 1000 fans nok komme, når succesen atter klæber sig til Mighty Bulls, som ’bare’ har at komme sig over den mentale barriere, som de har haft i for mange sæsoner. Nu skal de steppe op.

Derfor, tror jeg, heller ikke det er et trænerproblem. Det er de danske stamspillere, som skal bryde den mentale barriere og vise, at rødovreånden er til mere end overraskende sejre som underdogs.

For at bryde den barriere skal de have hjælp af brødrene Virtala og Kim Johansson, som får en vigtig rolle, fordi de er vindere på og udenfor isen. Men de skal alle være 100% fit for fight og det er de ikke lige nu. Men det har de bare atvære klar til slutspillet.

Tilfreds med trænerne

Henrik, du spørger, hvad jeg synes om trænerduoen.

I min rolle som ’lægteprofi’, så kan jeg vende på en tallerken og ’fyre’ trænerne i min blog om et par måneder, men i dag, så er min holdning klar. De er fremragende.

Jeg er ikke lalleglad overfor enhver træner i Mighty Bulls, for det er første gang, jeg har udtalt sådan om en rødovretræner eller en trænerduo, som i dette tilfælde.

Sundquist var en kanonfyr, men havde mange mangler, da han var ’grøn’ i Rødovre. Bogren havde nogle styrker, som Rødovre trængte til, da han ankom, men han mistede truppen undervejs, Brad Gratton var direkte en fejlansættelse, Arvidsen havde mangler på mandskabspleje osv. osv. – jeg kan blive ved.

Men Lehtonen kombineret med rødovredrengen Morten Andreasen er genialt, fordi den finske træner kommer med nogle taktiske tilgange, som ikke er set tidligere.

Hvis vi sløve danskere ikke slår op i banen og synes, det er ’for meget’, så er potentialet til at blive Danmarks bedste hold helt klart til stede til trods for budgettet – alene på grund af trænerens klogskab kombineret med rødovreånden.

Fedt med konsekvens på den rigtige måde

Og så elsker jeg, at han er konsekvent. Han er total ligeglad med status på holdet. Brydes disciplinen som eksempelvis at kommentere en holdkammerats fejl, slår i isen på grund af, at man selv har kikset eller tilsvarende, så er der prompte konsekvens. Han gider ikke at se på det. Fokusér på ishockey.

Omvendt straffer han ikke fejl på isen. Jeg har set trænere, som har bænket en spiller, som lå lavt i hierarkiet, fordi han driblede på offensiv blå eller for mindre.

Jeg har oplevet så mange trænere, både hos RMB og der hvor jeg selv har været engageret, som kun har udført delvis konsekvens eller der indføres konsekvens, når det er alt sent på sæsonen. Det giver kun en ting, en uhomogen trup – intet andet.

Hos Mighty Bulls er det sket på det rigtige tidspunkt. Fra start!

Det har nok kostet nogle point, men det er en investering, som jeg er sikker på, kommer godt igen.

I Rødovre er der nogle, som lige skal lære den nye stil, når man har været vant til en mere eller mindre anarkistisk boks og omklædningsrum både som ungdomsspiller i RSIK og hos RMB.

Men tag en tur til Ängelholm og se Rögle eller til Malmø og se Redhawks, så vil du også se en rolig og velafbalanceret boks. Det er ikke særlig dansk, men det er rigtigt.

Jeg hører også i dag, både fra ledere og spillere, at Rødovres trup er mere velfungerende end oplevet i mange år. Der er det rigtige hierarki og alle respekterer hinanden og deres roller. Stemningen er god.

Spillerne fortæller, at Lehtonen har en klar plan og sætter store krav, men at han samtidig interesserer sig for den enkelte spiller både på og udenfor isen. Ligeså vigtigt har han og Morten Andreasen en vigtig forlænget arm i brødrene Virtala, især kaptajn Teemu.

Derfor mener jeg, at arbejdet i kulisserne er en succes, der danner base for en stærk fremtid. Men igen – vi skal have tålmodighed, også jeg, men jeg er stadig overbevist om, vi i denne sæson får belønning for tålmodigheden.

For du har ret, vi trænger til succes på isen i Rødovre.