Vild interesse for nye andelsboliger

Andelsboligerne i IrmaByen er vældigt populære. I hvert fald er der allerede 85 reservationer på 44 nye lejligheder i IrmaByen. Foto: Michael Paldan

bolig I søndags tog Nybolig fat på salget af 44 kommende andelsboliger i IrmaByen og salgsstarten gik over al forventning med hele 85 reservationer.

Af Christian Valsted

Interessen for IrmaByens første andelsboliger, Stempelhusene, var stor, da der var salgsstart i marts måned. Her seks måneder efter er stort set alle andelsboliger solgt og derfor besluttede ELF Development at udbyde endnu et andelsboligprojekt i IrmaByen med 44 lejligheder fordelt på to punkthuse tegnet af Arkitema Architects.

”Vi vil gerne have mange beboertyper i IrmaByen og tanken fra starten var, at andelsboligerne skulle være med til at gøre bydelen til et mangfoldigt boligområde,” fortæller Marianne Pfeifer, der er salgschef hos ELF Development.

Og interessen for andelsboligerne er bestemt ikke stilnet af. Snarere tværtimod.

Salget af de nye andelsboliger startede søndag og allerede lørdag aften lå de første potentielle købere i kø foran Kaffetårnet for at sikre sig reservationer på de bedste lejligheder. I løbet af søndagen voksede køen stødt og da dagen var omme kunne Nybolig notere sig, at der i alt var 85 reservationer på de 44 andelsboliger.

”Det er en meget overvældende salgsstart og det viser, at behovet for andelsboliger i IrmaByen, og i Rødovre generelt, er stort,” siger indehaver hos Nybolig, Martin Enemærke.