Vejdirektoratet sætter Rødovre på plads

Det var ulovligt, da Rødovre Kommune under valgkampen hev flere af daværende erhvervsminister, Rasmus Jarlovs valgplakater ned. Foto: Brian Poulsen

Valgkamp Det var både forkert og udemokratisk, da Rødovre Kommune under valgkampen hev konservative valgplakater ned og dermed gav andre partier en fordel.

Af André Bentsen

Selvom partierne i Rødovre har lavet en lokal aftale om, hvor man må hænge plakater op, er det ikke det samme som, at den er gældende under et landsdækkende valg.

Det slår Vejdirektoratet fast over for Rødovre Kommune, der under sidste folketingsvalg hev daværende erhvervsminister, Rasmus Jarlovs, valgplakater ned fordi de var hængt op i såkaldte vejtræer.

Jarlov klagede over sagen, men blev afvist af kommunen med henvisning til den lokale aftale.

Ulovlig nedtagning

Nu slår Vejdirektoratet imidlertid fast, at Jarlov havde ret til at have sine plakater hængende, og såfremt de hang forkert, selv skulle have haft chancen for at pille dem ned.

”På offentlige veje må der lovligt ophænges valgplakater i vejtræer, medmindre de i vejlovens § 84, stk. 3, og stk. 4, nr. 2 og 3, omtalte forhold gør sig gældende,” skriver Vejdirektoratet i en konklusion til Rødovre Kommune.

”Vejmyndigheden skal give ophængeren en frist på 24 timer til selv at tage valgplakaten ned, medmindre valgplakaten ikke er forsynet med oplysninger om ophængeren, jf. § 85, stk. 1, eller udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden,” fortsætter Vejdirektoratet, der er ret skarpe på holdningen til de lokale særaftaler.

”Vejlovgivningen er ikke til hinder for, at partier i kommunalbestyrelsen indgår aftaler om at friholde bestemte steder for valgplakater, men sådanne aftaler kan ikke gennemtvinges eller håndhæves efter vejlovgivningens regler.” skriver de.

Blæser på loven

Rasmus Jarlov selv er tilfreds med afgørelsen, men ikke med nedtagelsen af plakaterne.

”Jeg finder det ikke videre demokratisk, at kommunen med borgmesterens velsignelse har ment, at det var i orden at blæse på loven og nedtage valgplakater, som hang lovligt. Det var besværligt for mig og mit kampagnehold at skulle kæmpe den kamp under en valgkamp,” siger Rasmus Jarlov til Rødovre Lokal Nyt

”For at være sikker på, at der ikke er nogen undskyldninger for at begå lignende ulovligheder en anden gang, har jeg bedt Vejdirektoratet om at indskærpe reglerne for Rødovre Kommune og det har de nu gjort. Så regner jeg ikke med, at det gentager sig til næste valgkamp,” fortsætter han.

Den tidligere erhvervsminister synes egentlig, at det er okay med den type af lokale aftaler, som partiforeningerne i Rødovre har indgået, og anerkender, at de godt kan fungere under en kommunalvalgkamp.

”Men det duer ikke med lokale regler under en folketingsvalgkamp, hvor jeg og de andre folketingskandidater i Københavns Omegn hænger plakater op i alle kommunerne nord og vest for København. Det er umuligt at navigere i, hvis hver kommune tror de kan lave deres egne regler, og det var præcis derfor vi i Folketinget lavede valgplakatloven, som dikterer ens regler over hele landet,” understreger Rasmus Jarlov.

Rødovre Kommune er ikke overraskende uenige i Vejdirektoratets konklusion og har sendt flere spørgsmål retur vedrørende afgørelsen. Det drejer sig angiveligt om flere væsentlige aspekter, der kræver uddybning og fortolkning.

”Vi vil gerne vente med at svare, til Vejdirektoratet har svaret på vores opfølgende spørgsmål om nogle væsentlige ting, som ikke er defineret i svaret,” siger Anders Møller, Vej- og Parkchef i Rødovre Kommune.