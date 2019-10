Veganere og IKEA!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Når jeg bliver inviteret til fest, så har min frygt altid været, om jeg nu kom til at sidde ved siden af nogle kedelig mennesker. Det er det ikke længere. Nu snupper jeg gerne den kedeligste borddame i stedet for en veganer.

Af Chrummer

Jeg ved ikke, hvad det er med veganere. Hvorfor er de så skide sure?

Jeg tænker ofte, at det måske bare skyldes, at de aldrig er rigtig mæt. Jeg er et par gange ganske uforvaret rendt ind i en veganer og er man ikke selv veganer, så udløser det jo et timelangt, agressivt og formanende foredrag om, hvad der er galt med mig. Jeg er både ignorant og en dyreplager.

Man får ikke et ord indført – måske fordi veganeren ikke skal tygge maden lige så mange gange, som jeg skal.

Veganere er nærmest gastronomiens svar på Jehovas Vidner, de SKAL forkynde det, de tror på og true os andre med død og ødelæggelse.

Jeg har undret mig over den agressive adfærd og har ikke kunne forstå det. Lige indtil jeg faldt over en artikel i Illustreret Videnskab, så faldt alle brikker på plads.

Der står, at da vores forfædre droppede bær og frugter til fordel for kød og fedt, så fik kroppen hurtigere og bedre fordøjelig brændstof og derfor frigav det mere energi, så hjernen kunne vokse sig større – og da vi så kom op og gå på to ben, så frigav vi yderlige energi til at udvikle hjernen.

Med andre ord: En veganer er en homo sapiens på vej til at blive neanderthaler og det starter med hjernen.

Gad vide, hvornår de når til det stadie, hvor de er blevet neanderthalere? Opdager man bare, at ens veganske bekendte pludseligt begynder at gå noget foroverbøjet og får pels? At de skralder bananer med fødderne? At talen bliver forvandlet til gibbon-

abe-skrig? Det sidste er måske det første tegn, for sproget er ihvertfald ret skingert, når en veganer skal fortælle dig, hvad vedkommende synes om, at du har et stykke culotte liggende på din middagstallerken.

Jeg synes, det er ok at være veganer. Men hvorfor skal deres veggie-kød så forsøge at ligne og smage som hakket oksekød? Hvorfor lancerer IKEA en veggie-hot-dog? Spis nu bare din broccoli og lad os snuppe den haps-dog med kødaffald i et svøb af hvidt brød.

Og nu da vi taler om IKEA, så har jeg dem mistænkt for bare at gøre alt, hvad spelt-hipsterne på Østerbro finder på af skøre ting.

Jeg har lige indkøbt en ny stor skraldespand med vippelåg fra IKEA. Jeg købte den for en måned siden og nu sælger IKEA ikke længere poserne til skraldespanden.

”Vores udviklere arbejder på at finde et alternativ til affaldsposen, så i mellemtiden sælger vi ikke plastikposer af hensyn til miljøet. MVH IKEA!” – skulle I så ikke

overveje at lade være med at sælge skraldespanden? Man bliver jo ikke våbenmodstander, hvis man blot sælger pistoler men ikke patroner ?

Til gengæld er IKEA klar på at sælge sparepærer af så ringe kvalitet, at jeg har overvejet, om det overhovedet sparer strøm. Jeg mener, når jeg tænder for min natlampe, så er jeg faldet i søvn, inden den når en lysstyrke, jeg kan læse ved. Ja, så brænder lampen til næste morgen. Der slukker jeg den så ikke, for så er den klar til jeg skal i seng senere.

Hold kæft, hvor er det besværligt at være miljøbevidst.