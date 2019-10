Unge set løbe fra skole efter ny brand

Brandvæsenet har nu to søndage i træk slukket ildebrande i affadscontainere på skoler i Rødovre. I søndags rykkede Hovedstadens Beredskab ud til Islev Skole, hvor der var ild i flere containere. Foto: presse-fotos.dk

politi 12 affaldscontainere gik op i røg søndag aften på Islev Skole. I sidste uge var der en lignende brand på Nyager Skole og politiet efterforsker i øjeblikket om der er en mulig sammenhæng mellem de to skolebrande.

Af Christian Valsted

Ingen personer kom til skade, da der for anden weekend i træk var brand på en af kommunens skoler. Denne gang var det på Islev Skole og fremgangsmåden minder meget om branden på Nyager Skole i sidste uge, hvor der var sat ild en papircontainer i en aflås affaldsgård.

Københavns Vestegns Politi og Hovedstadens Beredskab modtog meldingen om branden på Islev Skole søndag aften klokken 18.44. Flammerne og den sorte røg kunne ses på lang afstand og da branden blev slukket, kunne det brandfolkene konstatere at ilden havde fortæret 12 affaldscontainere.

”Vi er glade for, at vi af sikkerhedsmæssige grunde, har vores affald væk fra øvrige bygninger,” fortæller Islev Skoles tekniske serviceleder Jens Jacobsen om branden, der ligesom på Nyager Skole, faldt sted i en aflåst affaldsgård.

Set løbe fra stedet

Københavns Vestegns Politi efterforsker begge brande og vil meget gerne høre fra vidner, der har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet søndag aften ved Islev Skole.

”Der er set unge personer løbe fra stedet og hvis man har set noget der afviger fra normalbilledet, hører vi gerne om det,” fortæller Thomas Mejborn, der er vicepolitiinspektør i lokalpolitiet.

Han vil ikke udelukke, at begge brande er påsat.

”Vi efterforsker bredt, men det er klart en af de hypoteser vi arbejder ud fra. Der er klare sammenfald, såsom at der er tale om brande i affaldscontainere og på skoler og nu skal efterforskningen kaste lys over om der er flere sammenhænge,” siger Thomas Mejborn.