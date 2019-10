Undgå skæve tæer ved at vælge de rigtige strømper

SPONSORERET INDHOLD Nylonstrømper til festlooket, hyggesokkerne til søndag på sofaen, eller de klassiske sorte strømper til hverdagsbrug. Beklædning til fødderne kan være af mange varianter, og kan bruges på mange forskellige måder, alt efter årstid, temperatur, ude- eller indendørs, outfit og udseende.

Af SPONSORERET INDHOLD

Desuden er strømper ikke bare strømper – dine strømper skal nemlig passe til lige netop din fod og må ikke presse dine tæer sammen. Her får du nogle gode råd til, hvordan du vælger de strømper, som er de rigtige for dig.

Undgå sømmærker

Hvad enten det er de klassiske sorte sokker du benytter dig af, eller måske et flot, festligt og farverigt par sokker, er det en god idé at passe på med hensyn til sømmene. Når du tager dine strømper af, kan mærker på dine fødder være et tegn på, at strømperne er for stramme. Dette kan også skyldes, at du har et dårligt blodomløb, eller at du har væske, der ophobes i huden, hvilket kaldes ødemer.

Blodgennemstrømning i foden bliver dårligere, når sømmen fra strømpen bliver trykket ind i huden – og blodårer, der er pressede, kan ikke sende den optimale næring med blodet ud i din fod. For at undgå dette, kan det være en god idé at vælge sømløse strømper, som også er særligt gode til børnefødder eller til følsomme fødder.

Vælg det rigtige materiale

Det bedste materiale til strømper er ofte bomuld, da det er åndbart og kan tåle at blive vasket på tres grader, så bakterier og svamp bliver slået ihjel. Dette er særligt vigtigt, hvis man har fodsvamp eller sår på sine fødder.

Du kan også vælge uldstrømper, som ligeledes er åndbare. Disse er gode til at regulere temperaturen på huden, så de varmer fødderne, hvis man har kolde fødder, samt køler fødderne, hvis man har tendens til varme fødder. Dog må uld ikke vaskes ved høje grader.

Et godt materiale til dine strømper kan også være bambus. Bambusstrømper er super bløde, og det er godt for miljøet at vælge bambus, da det er et miljøvenligt materiale, som vokser uden brug af pesticider eller lignende skadelige stoffer, samt da bambus vokser hurtigt, hvilket gør at det ikke slider så meget på naturlige ressourcer at fremstille strømperne.

Giv dine tæer fri fra strømperne

Det kan være en god idé at lade dine fødder slippe for at bære strømper altid, da foden har behov for luft og bevægelighed. Når du går rundt derhjemme eller sover om natten, kan det for eksempel være smart at smide strømperne og i stedet gå barfodet, hvis dine gulve er lune nok til det, og du ikke kommer til at fryse for meget.