Udsigt til mere energi

Alt for mange køber billige plastikvinduer fra Polen, der koster dyrt på både udseende og varmeregning, mener Jackie Mysander fra Energitømreren, der har åbnet et showroom af vinduer på Nyholms Alle. Foto: Brian Poulsen

KIG IND OG KIG UD Vinduerne er dit hjems øjne, så hvorfor ikke sørge for, at de holder på energien og skræmmer ubudne gæster væk.

Af André Bentsen

Hvis man kigger ind af vinduet hos Energitømreren på Nyholms Allé, ser man ikke møbler, men flere vinduer. Mange flere.

Den lokale tømrer har nemlig åbnet Rødovres første vinduesudstilling, så man kan se sine vinduer fra begge sider, inden man bestiller til sit hus.

Og det er der flere gode grunde til at gøre.

“Der er i dag masser, som køber på nettet og bagefter tænker vor herre bevares, når vinduerne kommer op, fordi der er forskel på virkelighed og billeder,”

siger indehaver, Jackie Mysander.

Han mener, at der især er tre ting, man skal være opmærksom på, hvis man kigger efter nye vinduer.

“De skal være energibesparende, vedligeholdelsesfrie og tyverisikrede,” starter Jackie og fanger sig selv midt i sætningen;

“Men de skal også passe til dit hus.”

Derfor kan det være en fordel lige at komme ud og røre ved vinduerne og se verdenen igennem et lag glas. Eller flere, faktisk.

For står det til Jackie, så vælger du enten to eller trelagsvinduer for miljøets skyld.

“Trelags er lidt dyrere og meget tungere at montere, men det er jo vores problem som håndværkere,” griner han.

Vælg noget der passer

Mange familier, som idag overvejer at skifte de gamle vinduer ud, bor i huse, der er bygget i 1930’erne.

“Jeg synes personligt, at man altid skal tage udgangspunkt i, hvordan det så ud originalt. Mange af Rødovres ældste huse har fået skiftet vinduer i 60’erne og 70’erne, så de passer med garanti ikke til huset, der er blevet bygget i 30’erne,” siger han og forklarer:

“Det gik helt galt i 60’erne rent stilmæssigt og i 80’erne lavede man utroligt dårlige vinduer. De er plumrådne. Det gik lidt for stærkt dengang,” mener Jackie.

Hold på varmen

I dag er de fleste vinduer vakuumimpreneret kernetræ og holder bedre og længere. Samtidig vælger flere vedligeholdelesesfrie vinduer, der samtidig kan holde på varmen.

“Det er en god idé, især, hvis man har store elementer, så man ikke er helt lam i nakken af at sidde tæt på vinduet på grund af kuldefald,” forklarer Jackie Mysander og viser rundt i udstillingen af forskellige vinduespartier.

“Når jeg godt kan lide at invitere mine kunder herned i udstillingen, inden de træffer et valg, er det altså fordi, der er for mange, som fortryder, når det først er for sent og det er bare en god idé at se præcis, hvad det er, man får for pengene. Det kan man aldrig helt på nettet, hvor mange køber katten i sækken,” understreger Jackie Mysander.

Du kigger ikke ud af dit loft hver dag

Han har både sat små trekantede vinduer i skæve bygninger, monterede store runde vinduer og hvide vinduer i en orange hoveddør, så Jackie kan rådgive om lidt af hvert.

Og det er nødvendigt, for det er en dyr omgang at udskifte vinduerne i sit hjem.

“Fordelen ved at have udstillingen er, at man bliver bedre rustet til at træffe sit valg, for det er en stor investering, hvis man skal skifte alle vinduerne i sit hus. Vi oplever, at mange tænker tanken for at spare på varmen og hjælpe miljøet og selvom tilbagebetalingstiden måske er lidt længere end på at efterisolere sit loft, så kigger man jo ikke ud af sit loft hver dag,” slutter Energitømreren.