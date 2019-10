Top 4 opgør tirsdag aften

Mads Eller er elsket af Rødovres fans og jagtet af stort set alle andre i dansk ishockey. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Tirsdag aften tager Rødovre mod Frederikshavn, der er et vigtigt slag i kampen om en top 4 placering, der giver adgang til Final 4. ”Kvalifikationen til Final 4 er en klar målsætning for spillerne,” siger Morten Andreasen. Desuden ser jeg på den intrigante Mads Eller, der i den grad af fået modstandere efter sig og så ligner det en personlig hetz af dommerne. Er det okay?

Af Peter Fugl Jensen

”Mads Eller, Mads Eller, Mads Eller…” Sådan har det ofte gjaldet ned over isen, når fansene har hyldet den populære forward. Til en træning, som jeg observerede, varmede RSIKs U13 op og de startede med samme slagsang, så Mads Eller måtte klappe op mod de unge ishockyspillere som tak for sangen.

Jo, han er populær blandt sine egne.

Men det er også fakta, at han ser ud til at være hadet blandt modstanderne. Jeg har talt med par tidligere rødovredrenge, som har spillet mod Eller i denne sæson. De siger, uafhængigt af hinanden, at Eller har en provokerende attitude og at stemningen hurtigt bliver oppisket i boksen. Det er generelt, at man gerne ’nakke’ Mads Eller.

Personligt elsker jeg Mads Ellers pågående spil, den aggressive forechecking og at han søger ind foran mål hele tiden.

Men jeg kan også se, at han ofte er i infight, søger balladen og så den helt kedelige side. Divings.

Sådan har det altså også set ud, når jeg total subjektivt følger kampene med rødovrebriller, for Eller falder let og er ofte i nærkampe med efterfølgende mundhuggeri. Men det skyldes vel også den lange, ranglede spillers spillestil, tænker jeg. Eller går han over stregen gang på gang?

I hjemmekampen mod Esbjerg fik Eller to minutter for en cross-checking, da han foretog en forechecking. Der var intet. Hvis der var to minutter der, så mangler der at blive dømt i underkanten af 100 udvisninger alene i Rødovre Centrum Arena, hvis det skal være en linje i spillet.

Nuvel, alle begår fejl og det skal ikke lægges dommerne for last at begå en fejl.

Mads Eller – kom væk fra dansk ishockey

Så ser jeg en video fra SønderjyskE, få dage efter Kristian Jensen gik besærk i Frederikshavn, hvor en af hjemmeholdets spillere jagter Mads Eller i cirka 20 sekunder for til sidst at overfalde Eller bagfra. Helt uhørt og dommen var en matchstraf, som efterfølgende blev slettet af disciplinærudvalget.

Vi ved, hvem der nedlagte Eller, men det er ligegyldigt i denne kontekst. Det her er principielt.

Er det okay at jagte en spiller på den måde, selvom han mere eller mindre selv er skyld i det?

Altså er spillernes selvtægt i orden på visse spillere?

Avisen har stadig videoen af sekvensen.

I kampen mod Herlev bliver Eller slået i hovedet med en stav. Der var ingen tvivl om, at det var et slag mod hovedet i ren irritation, fordi Eller to gange forinden havde kørt forbi spilleren ved en face-off og sendt en albue på kæben af modstanderen. Det var ligeså tydeligt som slaget med staven.

Hvorfor fik Eller ikke to minutter med det samme? Han fik dem først, da han havde fået slaget i hovedet?

Hvorfor blev der kun givet to minutter for high sticking?

Hvis knægten skal jagtes, så gør det professionelt. Denne personforfølgelse ødelægger kampene og sætter et individ højere end spillet på grund af en ’old time’ tilgang til ishockey, som på mange andre områder er blevet moderne i Danmark.

Senere i kampen lykkedes Eller med en forechecken midt i Herlevs zone, så begge spillere faldt. Eller var hurtigst oppe og havde en potentiel friløber, men den finske Herlevback klamrede sig til Ellers stav, hvilket han blev ved med i længere tid. Eller forsøgte at fravriste staven fra den liggende modstander og fik til sidst nok. Eller skubbede ham og rev staven til sig. To minutters udvisning til Mads Eller!

Det var så latterligt og mindede mig om de ufattelig dårlige dommere i starten 00’erne, der dømte efter dagens humør. Kære dommere, hold jer for gode til det pjat.

Igen i kampen mod Odense, kan jeg forstå, den var gal. Mads Eller bliver klokkeklart trippet, som der også blev dømt for, og så fik Eller lige to minutter for ’diving’ for at overdramatisere.

Fortsætter denne absurde klapjagt på en spiller, der er landsholdsaktuel, så kan jeg kun anbefale en ting. Mads Eller søg væk fra dansk ishockey. Du er dømt, sat i bås og du vil få ødelagt din lyst til ishockey.

Derfor kom væk, nu!

Jeg skriver ikke, at Mads Eller er uskyldig og der sker mange ting på isen, som jeg intet ved om. Så jeg er faktisk ikke i tvivl om, at modstandernes jagt på Mads Eller er okay, men helt ærlig – alt med måde. Når det er spillernes helbred, som er på spil, så går man over stregen.

Men når dommerne mere eller mindre tillader overfald, fordi det er Mads Eller, så kan det her ende gruelig galt.

Så Mads kom nu væk, før det ender gruelig galt.

Det skal lige med…

at en anden dag vil jeg skrive om dommerne, som jeg faktisk har tænkt mig at rose. Selvom jeg nogle gange føler, jeg er tæt på at være alene om det, synes jeg, dommerniveauet er steget gevaldigt på få år og nu ser jeg bort fra Mads Eller hetzen.

Men dommernes fremgang glæder mig og det skal naturligvis også deles i min blog, hvorfor jeg mener, at kampene ledes bedre i Metalligaen end nogensinde før.

Pokalturneringen – Final 4

Rødovre har aldrig nået Final 4 i de tidligere tre sæsoner, hvor pokalturneringen har været afholdt på denne måde. Men under et interview med Morten Andreasen er sagen klar:

”Kvalifikationen til Final 4 er en klar målsætning for spillerne,” siger Morten Andreasen.

Det var som optakt til kampen mod Herlev, at Mighty Bulls assistent-træner udtalte det, da han svarede på, at de selvfølgelige ville vinde ellers vil spillernes eget krav, da blive svært at opnår.

Nu er der en ny kamp, der er vigtig at vinde, hvis Final 4 med Rødovre skal blive en realitet, for de jyske hold skal besejres i Rødovre Centrum Arena og vendelboerne er en af de modstandere, som også er klart i spil til en top 4 placering med en sikker andenplads. Det er altså et top 4 opgør tirsdag aften, når rækkens nummer 4 tager imod nummer 2.

Kampen i Frederikshavn var jævnbyrdig, selvom Matt O’Connor, ifølge rygterne, stod på hovedet og holdt nordjyderne nede på et mål. Gør han det igen, så er jeg overbevist om, at Rødovre vinder, for med tre rygende varme kæder, skal tyrene nok score mindst to mål.

Frederikshavn har i øvrigt en skræmmende stærk trup. Bortset fra Herlev, så er det i Frederikshavn som flere andre klubber i Metalligaen, en dansker som er mest fremme i skøjterne, når der skal produceres point. Christopher Frederiksen, nummer 49 som er center i 2. kæden mellem Albin Lindgren og Alexander Bumagin, har fået en forrygende start på sæsonen med 10 point (6+4) og virker brandvarm.

Rødovredrengen Nikolaj Krag Christensen, nummer 19 og wing i 3. kæden, er nummer to på vendelboernes topscorerliste med syv point (3+4). Det er en superstart, han har fået i det nordjyske.

Desuden har Frederikshavn RSIK’eren Christian Mieritz i truppen.

Pucken smides klokken 19 og jeg forventer et brag af en kamp, når de to top 4 tørner sammen i Rødovre Centrum Arena.