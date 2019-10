Matt O'Connor holdt "nullet" i sejren over Herning. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB kom igen på sejrskurs, da det blev til en tiltrængt sejr på 3-0 over Herning Blue Fox. Trods et massivt Herning pres i tredje periode, lykkedes det med en disciplineret defensiv og storspil af Matt O’Connor i RMBs mål, at sikre RMB en tiltrængt sejr.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herning Blue Fox, uden Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Nicklas Carlsen

Anden kæde: Julius Nyquist, Kasper Larsen, Mads Eller, Kim Johansson, Marko Virtala

Tredje kæde: Marco Illemann, Nick Crawford, Jonas Sass, Teemu Virtala, Magnus Carlsen

Fjerde kæde: Christoffer Frænell, Frederik Kaels, Thomas Olsen, Nikolaj Zorko, Andre Pison

Inden kampen, fik Nicklas Carlsen overrakt blomster for sin kamp nummer 300 i Mighty Bulls trøjen.

Lige første periode.

En tempofyldt og lige åbning på kampen, hvor der ikke blev spillet frem til de helt store afslutnings muligheder.

Største RMB mulighed, opstod fem minutter inden periodepausen, da Lasse Mortensen lagde en pasning til Mads Eller, som ikke fik det nødvendige træf på pucken. Umiddelbart efter sendte Jonas Sass en tværpasning til Magnus Carlsen, som havde et kvalificeret forsøg.

RMB sluttede første periode bedst, i en tempofyldt periode uden scoringer og uden udvisninger.

Målløs anden periode, med mange udvisninger.

Rødovre kom bedst ud til anden periode, hvor Kim Johansson testede Simon Nielsen i gæsternes mål. Kampens første udvisning faldt efter to minutter, da Hernings nyerhvervelse Jonne Virtanen fik to minutter for Hooking. Efter et halvt minuts powerplay fik Miro Keskitalo to minutter for Hooking. Der var fart på i spil fire mod fire, hvor Steffen Klarskov havde en god RMB mulighed.

Fem minutter inde i anden periode, havde gæsterne pucken i Rødovres mål. Det blev underkendt, da der blev dømt High Sticking mod Hernings Mark Mac Millan. Trods massivt pres i powerplay, lykkedes det ikke at passerer Simon Nielsen.

Så blev det Mads Ellers tur til at tage plads i straffeboksen for Slashing. Solidt boksplay og en sikker Matt O’Connor holdt Herning fra scoring.

Tre minutter inden periodepausen, fik RMB endnu en powerplay mulighed, men fik ikke udnyttet overtals situationen. Tre sekunder inden periodepausen, fik Julius Nyquist to minutter for High Sticking. En tempofyldt og underholdende anden periode.

Scoring af 300 kamps jubilar.

RMB startede tredje periode i undertal. Et minut inde i perioden, opfangede 300 kamps jubilaren Nicklas Carlsen pucken i egen zone, og han gik direkte mod Hernings mål, og sendte pucken sikkert i nettet. Efter scoringen, skabte Herning meget trafik i Rødovres zone. RMB modstod gæsternes pres, og da der resterede tre minutter af kampen, lykkedes det Kim Johansson, at sende en pasning fra Mads Eller i nettet. Med to minutter tilbage, erstattede Herning Simon Nielsen med en markspiller. Julius Nyquist erobrede pucken, og sendte den i det tomme mål, til slutresultatet 3-0.

En periode, som blev domineret af Herning. En disciplineret defensiv og storspil af Matt O’Connor i RMBs mål, sikrede RMB en tiltrængt sejr.

Næste kamp.

RMB møder SønderjyskE, tirsdag den 22. oktober kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena.