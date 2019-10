Tilbage på tronen

Danmarks bedste shoppingcenter 2019 er Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

erhverv Her til aften blev Rødovre Centrum kåret til Danmarks bedste shoppingcenter.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovreborgerne har længe vidst det og en afstemning på bt.dk har tydeligt vist det; i Rødovre ligger Danmarks bedste shoppingcenter.

Denne torsdag blev en halvkedelig diset oktoberaften udskiftet til en fest, i hvert fald for Rødovre Centrum og ligeså meget for rødovreborgerne, som med stolthed kan handle i landets bedste shoppingcenter.

”Og det er sammen med Danmarks bedste medarbejdere, lejere og kunder,” siger Jesper Andreasen, der er direktør for A/S Rødovre Centrum.

Ud over den fornemme hæder, at være kåret til Danmark bedste shoppingcenter, vandt Rødovre Centrum også prisen for den bedste marketingkampagne.

”Det er altså de to fornemmeste priser og vi er så stolt over, at vi nu er Danmarks største, ældste og bedste,” siger Jesper Andreasen.

Rødovre Centrum blev også kåret til Danmarks bedste shoppingcenter i 2005 og 2011.



Marketingdirektør for Rødovre Centrum, Charlotte Andersen, kan glæde sig

over den fornemme pris for den bedste marketingkampagne.