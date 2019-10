Stukket ned på Rødager Allé

En 28-årig mand er sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri på Rødager Allé mandag eftermiddag. Tirsdag blev han varetægtsfængslet i fire uger Foto: presse-fotos.dk

Af Christian Valsted

Politiet rykkede mandag eftermiddag ved 12.40-tiden talstærkt ud til en lejlighedsblok på Rødager Allé. Kort forinden havde politiet modtaget en anmeldelse om et knivstikkeri fra en lejlighed, hvor en 25-årig mand var blevet stukket i brystet. Lokal Nyt har talt med øjenvidner området, der kunne fortælle at offeret efterfølgende modtog lægebehandling foran opgangen og at han kort tid efter blev kørt til hospitalet med politieskorte. Mandag aften lød meldingen at kniv-offeret var uden for livsfare efter at have gennemgået en operation. Den mistænkte gerningsmand stak efterfølgende af, men blev fire timer senere anholdt i Albertslund. Tirsdag formiddag blev den 28-årige mistænkte fremstillet for lukkede døre ved et retsmøde i Retten i Glostrup, hvor han var sigtet for drabsforsøg. Her blev han varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

To sager fra samme opgang

Københavns Vestegns Politi rykkede for to uger siden ud til samme lejlighedsblok på Rødager Allé, hvor et kærestepar havde været oppe at slås og hvor kvinden, ifølge Ekstra Bladet, havde skadet manden med et barberblad. Kvinde blev ved den lejlighed anholdt af politiet og iført en DNA-dragt, men til Ekstra Bladet oplyser efterforskningsleder Ole Nielsen at der ingen sammenhænge er mellem de to blodige sager fra samme lejlighedsblok.