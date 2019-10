Sophia Lind ”Nu skal vi bare have flere point” Håndbold 1. Division, Rødovre HK - IF Stjernen: Sophia Nielsen

Sophia Lind scorede tre mål i sejren over IF Stjernen. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Sophia Lind spillede en stor kamp mod IF Stjernen fra Odense, da RHs damer vandt sæsonens første kamp i 1. division. Med sejren over IF Stjernen, har RH spillet tre point ind på kontoen, i holdets to seneste kampe.

Af Flemming Haag