Sørg for at din bil er i god behold

SPONSORERET INDHOLD Når man anskaffer sig en bil, er der flere forpligtelser. Du behøver ikke selv, at være en bilnørd for at anskaffe dig en bil, og hele tiden være opmærksom på, om den fungerer som den skal.

Hos Islev Autoservicekan de for eksempel hjælpe dig, med alt fra de generelle – til de mere komplicerede ting, når det gælder din bil.

Hvad tilbyder Islev Autoservice?

Islev Autoservice udfører autoservices af højt kvalificerede mekanikere. Når du afleverer din bil, får du en gratis lånebil, imens din egen er på værkstedet. Det er de nyeste slags redskaber og software, som er speciallavet til din bil, der udelukkende bliver gjort brug af. Derudover er det professionelle standarder hos Islev Autoservice. Der bliver kun ydet den nødvendige service, der skal til, for at løse problemet hos din bil, så du ikke bonges for alt muligt, du ikke kender til.

Bilmærkerne Islev Autoservise servicerer alt fra Opel, BMV og Porsche. De tilbyder en lang række autoservices til bilejere i Rødovre og København, som vil blive behandlet på en professionel måde, så det sikres, at opgaven udføres korrekt første gang. Du kan for eksempel få: serviceeftersyn, oliefilter service eller udskiftning af tandrem.

Som bilejere er vi også vant til at dækkene på bilen skal udskiftes to gange om året. Hos Islev Autoservice kan du blandt andet også få vinterhjul på bilen. Det er værd at vide, at det ikke først er når sneen falder, at vinterdæk er nødvendige. Når vi nærmer os de koldere måneder, er det tid til at skifte fra sommerdæk til vinterdæk, da det er temperaturen, der er den afgørende faktor for dette. Sommer- og vinterdæk er nemlig fremstillet forskelligt, der hver især egner sig bedst til den enkelte temperatur. Sommerdæk skaber det bedste vejgreb når temperaturen er over syv grader. Hvis temperaturen er under syv grader, vil dækket blive for hårdt til at få et ordentligt vejgreb. Det anbefales derfor at skifte dæk når temperaturene begynder at skille mellem de syv grader.

Hvem er Islev Autoservice?

Islev Autoservice hjælper med problemer store som små. Driller parkeringssensoren eller dit lydanlæg, kan du roligt aflevere den hos Islev Autoservice. De tilbyder: serviceeftersyn, udskiftning af dæk og hjul, klargøring til syn, udskiftning af udstødning, service af aircondition og forsikringsselskaber.

Hos Islev Autoservice, er servicen gjort af kompetente mekanikere, du skal dermed ikke være i tvivl om dit problem kan løses. Udover at kunne være med til at fikse din bils problemer, vil det også blive lettere for dig at vedligeholde din bil hos Islev Autoservice. De ansatte har netop en behjælpelig og professionel tilgang til den autoservice, du skal have. Du skal dermed ikke være bleg for at indlevere din bil, hvis du føler eller mener, at der er noget galt med den. Du får som nævnt en gratis lånebil, når du indleverer din bil, så det skal ikke være det, der skal sætte en stopper for det.