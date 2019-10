Skru op for lyset

Sådan så det ud, da lokalpolitiet besøgte Hendriksholm Skole sidste år. 'Husk lygterne’-kampagnen afvikles i et samarbejde mellem kommuner og politi i ’Vestegnens Trafiksikkerhedsråd’. Foto: Arkiv

kampagne Københavns Vestegns Politi sætter de næste uger fokus på trafiksikkerhed på udvalgte skoler. De næste fire måneder sænker mørket sig over det meste af døgnet og tydeligt lys på cyklen er derfor et must.

Af Christian Valsted