Skoleelever i koncentrationslejr og på rumcenter

Eleverne fra Rødovre skal blandt andet besøge EUs rumforskningscenter Foto: Privat

Studietur Først skulle de til Silicon Valley og så skulle de måske slet ingen steder hen. Nu sender Rødovre i stedet kommunens 400 elever i 8. klasse til Europas smeltedigel for innovation og IT, hvor de både skal se på teknologi fra fortiden og fremtiden.

Af André Bentsen

Aldrig nogensinde før har Rødovre Kommune satset så stort på skoleområdet, som når de næste år sender 8. klasserne til München.

Det mener i hvert fald formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Han kalder beslutningen for toppen af kransekagen og roser især Rødovres borgmester for i lang tid at have haft det lange lys sat på skoleområdet.

“Da han var formand for Kombit, så han hvor vigtigt det var med en satsning på området og derfor har vi som de første i Danmark skabt et nyt fag, Teknologi og Innovation,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

“Vores ambitionsniveau var at sende alle 8. klasserne til Silicon Valley, men vi startede med det nye fag, oprettelsen af Tek X og ekstra medarbejdere på skolerne. Nu Topper vi satsningen med at eleverne kommer på studietur i München, der er et kraftcenter i Europa,” tilføjer han.

Innovation og kultur

I München har den danske stat et innovationscenter, fordi det er det sted, hvor tingene er mest fremme teknologisk.

“Og især den innovative del er de førende på,” understreger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

“Det er teknologi og innovation, der er i centrum, men vi vil gerne have de stifter kendskab til et naboland og møder kulturen og jævnaldrende skolekammerater fra et andet land også,” siger udvalgsformanden om turen, der kommer til at gå fra mandag til fredag, så eleverne for det fulde udbytte med hjem. 100 elever, fire gange om året.

Og det er ikke hvem som helst, eleverne skal ned og hilse på.

“Vi har haft samtaler med Innovationcenter Denmark og det Europæiske Rumobservatorium, hvor der er tilknyttet flere danske forskere,” oplyser Flemming Lunde Østergaard Hansen, der ser satsningen, som en direkte fortsættelse af projekterne i TekX i Rødovre.

“Til sammen er det her sandsynligvis det største spring vi har leveret historisk nogensinde på skoleområdet i Rødovre og der kommer allerede mange til Rødovre for at se, hvordan vi gør, og jeg ved, at undervisningsministereiet ønsker at gøre vores idéer landsdækkende.”

Robotterne kommer

Når først eleverne har fundet sig til rette i Tyskland, går turen forbi BMW’s hovedkontor, hvor de unge stifter bekendtskab med robotteknologi.

“Men også for at forstå, at robotter kun er noget værd, hvis der er mennesker, som propper noget ind i dem. Det er samspillet mellem mennesker og robotter vi er ude efter,” afslører udvalgsformanden, der også ser fag som tysk og historie komme i spil.

“Det er op til lærerne at finde ud, hvordan mulighederne skal udnyttes, men i koncetrationslejren kan man arbejde med fake news og propaganda og den tidlige udnyttelse af teknologi,” slutter han.

Skal forberedes godt

På Valhøj Skole glæder skoleleder, Bo Slemming, sig til, de første elever stiger ind i bussen.

“”Det bliver en fantastisk oplevelse for eleverne, men også et kæmpe arbejde at arrangere det, så det bliver godt,” siger Bo Slemming og tilføjer:

“Sådan en tur er en kæmpe mulighed, så det er skolernes opgave, at det også kan bruges til noget både før og efter rejsen, så det giver god mening at bruge så mange ressourcer på det. Man må ikke bare kunne være blevet hjemme istedet og have fået det samme ud af det.”