SF vil af med plastikflasker

SF foreslår, at plastikflasker med vand helt udfases i Rødovre Kommune. Foto: SignElements

vandflasker Der er flere klimaaftryk i Rødovre Kommunes budget for 2020. Blandt andet skal forvaltningen nu undersøge, hvordan brugen af plastik- flasker kan udfases

Af Christian Valsted

Alle partier indgik for nylig et forlig for næste års budget. Der er flere grønne aftryk i budget 2020 og forligsparterne har blandt andet skrevet under på, at der skal arbejdes på at reducere brugen af plastik i kommunens enheder.

SFs medlem af Kommunalbestyrelsen, Kenneth Rasmussen, er glad for plastik-ambitionen, for han mener, at der sagtens kan gøres mere, selvom affaldssortering og genanvendelse har haft en positiv effekt de senere år.

”Det er ingen hemmelighed, at alt for meget plastik havner i naturen med store konsekvenser for plante- og dyreliv. Og der produceres fortsat ufattelig store mængder plastik, i mange tilfælde til formål der faktisk godt kunne udfyldes uden brug af plastik,” siger Kenneth Rasmussen, der synes, at kommunen bør gå forrest som det gode eksempel.

”Vi foreslår, at man udfaser plastikflasker på kommunens arbejdspladser og i stedet opsætter drikkefontæner og vandkølere, der kan betjenes med almindelige glas/kopper/kander eller lignende,” lyder det fra SF’eren Kenneth Rasmussen.

Ingen klar plan

Hvordan Rødovre Kommune helt konkret vil gribe opgaven an, vides endnu ikke. I budgetresolutionen, der bedst kan beskrives som en erklæring eller et aftalepapir, har alle partier, samt løsgænger Claus Gisselmann Olsen, skrevet under på, at de ønsker at reducere brugen af plastik og i første omgang skal forvaltningen udarbejde et forslag til, hvordan det kan lade sig gøre.

Ud over et ønske om mindre brug af plastik

fremgår det også af budgetresolutionen, at kommunen ved større byggerier fremover vil foretage beregninger af besparelsen eller udgiften ved at etablere solceller.