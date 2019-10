Rødovres fire boksere til stævne i Hillerød. Foto: Privat

boksning Rødovre Bokseklub var i weekenden med fire af deres ungdomsboksere til et international stævne i Hillerød, HSK Box Cup, med deltagelse af 370 boksere fra 10 lande. Det blev både til sejre og nederlag.

Af Peter Fugl Jensen

Den 13-årige og talentfulde Valdemar Fürster, som deltog i dunvægt (42 kilo) mødte en bokser fra Wales i sin første kamp. Det blev en lang tur til Danmark, men et hurtigt exit for waliseren, da Fürster vandt alle tre omgange sikkert.

Han fortsatte de flotte takter i finalekampen mod en bokser fra Team Bredahl.

”Valdemar boksede fantastisk, vandt alle tre omgange og havde sin modstander til tælling to gange i 3. runde,” fortæller træner Stuart Watson, der glæder sig over, at Fürster har bokset seks kampe og vundet dem alle.

”Han har et stort talent og er en bokser, man skal holde øje med,” konstaterer rødovretræneren.

Debut og sejr

Den 14-årige Elliot Hodges tabte sin kamp i letvægt (60 kilo) til en svensker.

”Det var en kamp, hvor begge drenge gav alt, hvad de havde i sig. Det hele endte med en delt dommerafgørelse, men sejren tilfaldt svenskeren,” forklarer Stuart Watson, der ikke skulle vente på en sejr.

”Vores 15-årige Jasper Landal vandt sin debutkamp. Det var i fluevægt (48 kilo) over en bokser fra Frederiksværk, som Jasper læste godt. Han kom med nogle super stød og dominerende i det hele taget den centrale del af ringen. En fortjent sejr til Jasper.”

Stanca stoppet

Den 19-årige Christian Stanca vandt sin første kamp over en svensker.

”Han vandt alle tre omgange og der var ingen tvivl om, at han boksede sig i finalen. Der ventede en stærk modstander, Attila Jørgensen, fra Herlev.”

”Planen var, at Christian skulle være hurtig på fødderne og hurtigt komme ind med slag og væk igen. Men planen holdt slet ikke, for Christian besluttede sig for at gå i ’krig’,” siger Watson og uddyber:

”I første runde måtte Christian tage stående tælling, men kom straks efter tilbage med alt, hvad han havde. Det var en fantastisk fight, men i anden omgang besluttede dommeren at stoppe kampen, fordi Christian tog imod for mange hårde slag.”

”Men Christian har det største fighterhjerte og han er aldrig nem at møde for nogen,” mener Stuart Watson.