Sejr over formstærke naboer

Mads Eller fik ikke fair play af dommerparret i Kampen mod Herlev Eagles. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter nederlag i de tre seneste kampe, kom RMB igen på sejrskurs, med en fortjent 4-1 sejr over Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herlev Eagles, uden Kasper Jensen og Andre Pison.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Frederik Kaels, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen.

Anden kæde: Miro Keskitalo, Christoffer Frænell, Matthias Asperup, Teemu Virtala, Marko Virtala.

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Mads Eller.

Fjerde kæde: Marco Illemann, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass.

God første periode.

En tempofyldt og underholdende start på kampen, hvor der blev afsluttet flittigt i begge ender.

Kampens første udvisninger faldt efter 12. minutter, da Mads Eller for Roughing og Herlevs Magnus Molge for High Sticking, fik to minutter.

Blot tyve sekunder efter udvisningerne, lagde Jonas Sass en perfekt pasning til

Kim Johansson, som kvitterede med en scoring.

Fire minutter senere blev det 2-0, da Marko Virtala fandt en fri Lasse Mortensen, som sendte pucken i mål med et slagskud.

God RMB periode.

Midt i anden periode, fik Herlevs Magnus Carlsen reduceret til 2-1. To minutter senere, fik Mads Eller to minutter for Roughing. Utroligt, at Herlevs Niklas Tikkanen som holdt fast i Eller, slap for en udvisning. Det var skidt dommerarbejde.

Det lykkedes ikke for gæsterne, at udligne i overtal. RMB var netop blevet fuldtallige, da Matthias Asperup øgede til 3-1. Inden periodepausen, fik Herlevs Luis Blak Olsen to minutter for Hooking. Det lykkedes dog ikke for “Tyrene”, at komme yderligere foran, men kunne gå til pause med en fortjent 3-1 føring.

Fortjent sejr.

Tre minutter inde i tredje periode, fik Kasper Larsen to minutter for Slashing, en tynd en af slagsen.

Da der resterede otte minutter af tredje periode, fik Herlevs Ulrich Linnet ti minutter for Slashing.

Efter et minut i powerplay, styrede Nicklas Carlsen en pasning fra Steffen Klarskov i nettet til 4-1.I kampens slutfase, fik Herlevs Brett Thompson to minutter for Tripping.

RMBs næste kamp:

Fredag den 4. oktober kl. 19:30 mod Odense Bulldogs i VinMedKant Arena.