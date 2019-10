Sejr i Odense

Nicklas Carlsen slog sejren fast, med sin scoring til 1-3. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB er med 1-3 sejren over Odense Bulldogs, igen kommet på sejrskurs.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Odense Bulldogs, uden Kasper Jensen og Andre Pison.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Anden kæde: Miro Keskitalo, Marco Illemann, Matthias Asperup, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Mads Eller

Fjerde kæde: Christoffer Frænell, Frederik Kaels, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

RMB fik ønskestart.

Mighty Bulls fik den bedst tænkelige start, da Steffen Klarskov allerede efter to minutter, sendte pucken i mål.

Fire minutter senere fik RMB en overtalssituation, men ingen scoring. Fire minutter inden periodepausen, blev det 0-2, da Marko Virtala sendte en pasning fra Matthias Asperup i nettet.

De to hold kunne gå til pause, med præcis den samme stilling efter første periode, som da de to hold mødtes i Rødovre Centrum Arena.

Matt O’Connor redder straffeslag.

Otte minutter inde i anden periode, reducerede Odenses Sebastian Ehlers. Kort efter Odenses reducering, tog Mighty Bulls en Time Out.

Fem minutter inden periodepausen, bliver der dømt Hooking mod Lasse Mortensen, som blev taksert til straffeslag. Matt O’Connor tager Lukas Lunds forsøg. Der blev ikke scoret yderligere i anden periode, så “Tyrene” kunne gå til pause med en 1-2 føring.

Ny sejr.

Midt i tredje periode, havde RMB kun haft fire afslutninger på mål, heraf tre forsøg af Mads Eller.

I tiden 52:08 faldt der en dobbelt udvisning. Mads Eller for Slashing og Odenses Oliver True for Tripping.

Da der resterede to minutter af tredje periode, tog Odense en Time Out, hvorefter Odense erstattede keeper Evan Cowley med en markspiller. Odenses satsning med en ekstra markspiller lykkedes ikke. I kampens sidste sekund, lukkede Nicklas Carlsen kampen, da han sendte pucken i det tomme mål.

RMBs næste kamp:

Tirsdag den 8. oktober kl. 19:00 mod Frederikshavn White Hawks i Rødovre Centrum Arena.