Stinne Strøjr leverede en god indsats i sejren over IF Stjernen. Foto: Brian Poulsen

Håndbold I kamp nummer fem lykkedes det RHs damer, at vinde sæsonens første sejr, da IF Stjernen fra Odense, blev slået 24-19 i Rødovre Stadionhal.

Af Flemming Haag

Støtter en god sag.

Rødovre Håndboldklub støtter en god sag. For tredje år i træk, støtter RH op om Knæk Cancer, som er temaet op til kampen i damernes 1. division, mellem Rødovre HK og IF Stjernen Odense, i Rødovre Stadionhal.

Begge hold i dagens kamp er oprykkere, og har efter fire spillerunder, fortsat sæsonens første sejr til gode.

Fortjent RH føring efter første halvleg.

RH fik den bedst tænkelige start på kampen, og kom foran 3-0, inden gæsterne fik reducerer til 3-1 efter syv minutter. Gæsterne fik reduceret til 3-2, inden det lykkedes Ida Gerdes at øge til 4-2, efter en scoringspause på syv minutter. Anne Jagd øgede til 5-2 og 6-2 på straffekast, midt i halvlegen. Anne Jagd øgede til henholdsvis 8-4 og 9-5 hvor der resterede fem minutter af første halvleg.

Så kom Olivia Fredslund på banen, og øgede med to scoringer til 11-6, inden gæsterne tog en Time Out. Hjemmeholdet sluttede første halvleg med en række tekniske fejl, som blev straffet af gæsterne, som fik reducerede til pausestillingen 11-8.

En fortjent føring efter første halvleg, hvor RH leverede et dejligt aggressivt forsvarsspil, med en velspillende Stinne Strøjr i målet. Der var fart på angrebsspillet, hvor der blev spillet frem til gode afslutningsmuligheder. Der var dog en tendens til, at der i perioder blev spillet for hurtigt, hvilket resulterede i en høj fejlprocent.

Rodet start på anden halvleg.

Det blev en rodet start på anden halvleg, hvor begge hold lavede en række tekniske fej. Gæsterne lavede færrest fejl, og kom let til deres scoringer, da RHs forsvar ikke hang sammen.

Fra stillingen 14-9 fire minutter inde i anden halvleg, gik der otte minutter, inden den næste Rødovre scoring. Med fire scoringer, havde gæsterne reduceret til 14-13, og der var for alvor skabt ny spænding i kampen.

Midt i halvlegen, fik RH igen tingene under kontrol. Anne Jagd og Amalie Hjort øgede til 16-13. Stjernen fulgte med til stillingen 17-15, inden Anne Jagd (2 mål) Sophia Lind og Katrine Clasen øgede til 21-15. Gæsterne reducerede til 21-17 hvor der resterede fem minutter af kampen. Katrine Clasen og Sophia Lind lukkede kampen med hver en scoring til 23-17, inden Stjernen med to scoringer fik pyntet på det endelige resultat, 23-19 til RH.

Efter tre tætte hjemmekampe, lykkedes det endelig for RHs damer, at vinde sæsonens første sejr. Efter en godkendt første halvleg, så lykkedes det igen, at levere en skidt start på anden halvleg, hvor det virker som om, at aftalerne ikke er på plads. Hjemmeholdet kom i gang midt i halvlegen, hvor Anne Jagd, Katrine Clasen og Sophia Lind viste gode aktioner og fik lukket kampen, til de mange fremmødte tilskuers tilfredshed.

RHs næste kamp:

Lørdag den 26. oktober kl. 15:00, mod Gudme HK, i SU’VI:T Arena i Gudme.