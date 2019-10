Rødovre males lyserød – men først næste år

Det bliver ikke i år, at Kræftens Bekæmpelse arrangerer sjove ting på Lyserød Lørdag, men næste år går det løs. Foto: Arkiv

næste år Årets store oktoberfest har fortrængt Kræftens Bekæmpelse fra Rådhuspladsen. Til gengæld lover de at fejre Lyserød Lørdag næste år med et kæmpe løb og en stor kampagne om brystkræft.

Af André Bentsen

Du skal ind i de private butikker, hvis du vil have lyserøde balloner til samlingen eller børnefødselsdagen.

Efter mange års fast tradition med at fejre Lyserød Lørdag har den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse nemlig valgt at springe over på den landsdækkende begivenhed, der skal øge opmærksomheden om brystkræft.

Men det er ikke det samme, som at man ikke har rygende travlt. Og slet ikke det samme som, at man har taget den farvestrålende dag helt ud af kalenderen.

Tværtimod lover den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, at det kun er tilfældigheder, der gør, at man ikke allerede i år har arrangeret noget stort ud af dagen.

Samtidig forsikrer de, at man allerede kan begynde at se frem til næste års begivenhed.

“Vi gør ikke noget stort ud af dagen i år. Vi ville gerne have arrangeret et løb rundt på rådhuspladsen, sådan som vi så det med Stafet for Livet, men der er nogen, der har booket rådhuspladsen før os,” siger den lokale formand, Jette Jensen.

“Det bliver i stedet noget oktoberfest, der har booket sig ind og det er selvfølgelig ærgerligt, men så må vi lære af fejlen og være tidligere ude næste år,” tilføjer hun.

Senfølger og samarbejde

Her kommer du til at kunne blive en del af et større arbejde, lover lokalafdelingen.

“Vi gør det meget større næste år. Vi har nedsat et udvalg, som skal arrangere et løb gennem hele byen og pynte op i farver, så byen bliver malet lyserød. Vi vil ikke gøre noget halvt og havde satset på rådhuspladsen, men nu, når vi i stedet at indgå i et samarbejde måske med Viften og en løbeklub, så det skal nok blive rigtig stort,” understreger Jette Jensen.

Hun fortæller, at brystkræft godt nok er Rødovres særlige indsatsområde, men at lokalafdelingen også har travlt på mange andre områder.

“Der er mange af dem, som bliver opereret, der har senfølger med kræften, så det er noget af det, vi gerne vil arbejde med i løbet af året,” forklarer Jette Jensen.

Sammen med resten af lokalafdelingen har hun fået et endnu tættere samarbejde med kommunen og med Rødovre Sundhedscenter, hviklet blandt andet har betydet, at man igen har delt solcreme ud i institutionerne og lige nu er i forhandlinger om projektet ‘Røgfri Samtid’, der skal sikre, at børn og unge ikke bliver påvirket af rygning på offentlige områder eller se deres idoler og forbilleder ryge foran kommunens haller og stadions.

“Det er vigtigt arbejde, som vi vil bruge meget tid på. Samtidig vil vi prøve at støtte op omkring de borgere, der lider af senfølger. Vi kan se på dem, der kommer i caféen og andre, at det er noget, som betyder noget for dem,” slutter Jette Jensen.