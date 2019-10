RH-træner ” Det giver optimisme at vi får point”

Det giver så meget optimisme at vi point i dag, siger Nikolaj Moltrup-Ryom. Foto: Brian Poulsen

Håndbold At scorer sytten mål i anden halvleg, og få uafgjort efter af have været nede med minus seks mål, så er det fint, at vi får et point mod Hadsten, og det giver en god tro til vores næste kamp.

Af Flemming Haag

RHs træner Nikolaj Moltrup-Ryom var ikke tilfreds med sit holds indsats i første halvleg.

”Første halvleg er det dårligste vi har spillet, siden vi startede 1. august. Ingen gejst, ingen energi, ingen tro på sig selv og sine holdkammerater. Vi spillede baglæns, sidelæns og i forsvaret kikkede man ikke på boldholder, og laver simpelthen så mange personlige fejl.

Vi talte om i pausen, at vi skal hente et mål af gangen, og ikke hente seks mål på en gang. Vi får ikke så dårlig en start, som vi har fået i de tidligere anden halvlege på hjemmebane. Vi får en start, hvor vi fører med en enkelt, og efter et kvarter har vi hentet de tre ud af de seks mål, og det var helt efter planen. Vi henter fortsat ind på Hadsten, og det gør vi fordi vi er parate i forsvaret, og fordi vi tager ansvar og spiller direkte i angrebet, og løber kontraen en smule skarbere end vi gjorde i første halvleg.

Og så kan man sige, at være bagud med seks mål ved pausen, og så få uafgjort det er fint. Vi fører med en ti sekunder før tid, og tre sekunder før tid, har vi en fri ind over til, at kunne have vundet, og det er en skam at, vi ikke vinder” siger RH træneren.

Om Time Out situationen kort før tid, siger Moltrup-Ryom.

”Der bliver dømt passivt spil i samme øjeblik, som vi tager en Time Out. Så er det en vurdering, om vi tog Time Outen medens vi havde bolden, eller vi tog Time Outen, lige efter at der blev fløjtet. Det blev vurderet, at vi tog Time Outen lige i det splitsekund, hvor der blev fløjtet. Så taber vi Time Outen, og så bliver bolden Hadstens” siger Nikolaj Moltrup-Ryom.

Bundkamp mod Stjernen Odense om fjorten dage, hvad er forventningerne til den kamp?

”Det giver så meget optimisme at vi får point i dag. Hvis vi var blevet kørt ud, og havde tabt med tolv mål, fordi vi havde spillet lige dårligt i begge halvlege, så havde det været forfærdeligt. Det er en meget vigtig kamp vi skal spille mod Stjernen. Nu har vi fået slettet vores nul og med mindre Stjernen vinder, så ligger vi ikke sidst, det betyder noget, ikke at ligge der. At scorer sytten mål i anden halvleg, og får uafgjort efter af have været nede med minus seks mål, så er det fint, at vi får et point mod Hadsten, og det giver en god tro til vores næste kamp” slutter Nikolaj Moltrup-Ryom.