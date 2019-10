Råhygge i folkekøkkenet

Den 30. oktober er der gang i folkekøkkenet, der sætter en middag på højkant til dem, der har stået bag den bedste græskarudskæring. Foto: Arkiv

folkekøkken Når der igen er folkekøkken for hele Rødovre, bliver det med fokus på både hygge og uhygge. Og selvfølgelig kan du vinde en familiemiddag, hvis du har styr på det der med at skære græskar ud.

Af André Bentsen

Den 30. oktober går der både konkurrence og halloween i Rødovre folkekøkken.

Her inviteres børn og barnlige sjæle nemlig indenfor til en aften i gastronomiens og i traditionernes tegn.

“Det er for borgere, der elsker at råhygge. Vi skaber hyggelig uhygge i folkekøkkenet,” griner Jette Jensen, der er næstforkvinde i foreningen bag Folkekøkkenet.

“Den 30. oktober kårer vi det det flotteste og mest uhyggelige eller sjoveste græskar. Man møder bare op med et græskar sjovt eller uhyggeligt udskåret,” siger hun.

Folkekøkkenet starter klokken 17.30 og så er der ellers noget som arrangørerne selv kalder for en fantastisk menu, der naturligvis passer til temaet.

“Det er en fantantisk menu med kylling med stegte ris, græskar, stegt butternut squash fyldt med grønne linser og grønkål,” starter hun med at remse op.

Til det hele er der græskarboller og nokkaidesalat med hvedekerner og syltede løg, så der skulle være styr på selv den mest sultne halloween-freak.

“Der er altid en kanon stemning i folkekøkkenet. Men denne gang er der også fællessang og en dommerkomité, der bedømmer græskar, så du kan vinde en middag for to voksne og tre børn,” siger Jette Jensen, der glæder sig til at se alle gæsterne.

Maden koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn.