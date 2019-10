Overbevisende RH mandskab

Kristoffer Leth scorede syv mål i kampen mod Dalby. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Håndbold Efter nederlag i de to første kampe, vandt RHs håndboldherrer med hele 11 mål i holdets tredje kamp mod Dalby G&IF, der blev kørt fuldstændig over.

Af Flemming Haag

God første halvleg

Rødovres håndboldherrer fik en fin åbning på kampen mod Dalby. Efter seks minutters spil var RH foran 7-3. Med to scoringer af Kristoffer Leth blev det 9-5 og Jacob Bønnelykke til 10-6, da der var spillet ti minutter.

Midt i halvlegen var RH foran 13-9, og med to scoringer af Andreas Reumert og en enkelt scoring af Bertram Dissing samt Alexander Hansen blev det 17-9 ti minutter inden pausen. Gæsterne kom tilbage og fik reduceret til 18-14. I slutfasen øgede Bertram Dissing og Ask Christoffersen til pausestillingen 20-14.

Det var et overbevisende og koncentreret RH mandskab i første halvleg. Der var god bevægelse i forsvaret, fart på angrebsspillet og god kvalitet i afslutningerne.

Målfest i anden halvleg

Dalby kom bedst ud til anden halvleg, og fik reduceret til 23-20, da der var spillet otte minutter. Hjemmeholdet havde fra starten af anden halvleg en tendens til at spille for utålmodigt, og vælge forkerte beslutninger.

RHs 3-måls forspring holdt til der var spillet 12 minutter af anden halvleg, hvor stillingen var 25-22. Patrick Lahn Mittet, som afløste Lasse Sørensen i målet efter pausen, præsterede flere store redninger.

Der kom bedre styr på angrebsspillet. 18 minutter inde i anden halvleg, var RH kommet foran 30-23 og Jonas Hybel gjorde det til 31-25 fra stregen. I kampens sidste ti minutter mistede gæsterne initiativet, så hjemmeholdet kunne holde ”målfest” og vinde opgøret med hele 37-26.

Sejren betyder, at RHs herrer fik slettet ”nullet” og kunne sætte de to første point ind på kontoen, i kamp nummer tre.

En overbevisende RH indsats, hvor Kristoffer Leth, Andreas Reumert og Bertram Dissing leverede en god præstation.