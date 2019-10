Nyt Bynet er en forringelse

Det er kommunerne i hovedstadsområdet, der beslutter, hvordan busserne skal køre indenfor de respektive kommunale- og regionale grænser. Derfor har alle kommuner og regionen i samarbejde med Movia besluttet, hvor der skal ske tilpasninger i busdriften. Foto: Michael Paldan

læserbrev Jeg har med stor interesse og bekymring læst jeres artikel vedr. “Nyt Bynet” (side 1+2) i Lokal Nyt torsdag den 26. september 2019.

Af Ulla Hvas Lerholm Vænge 41

Jeg er, som så mange andre rødovreborgere, meget harm og frustreret over, at man nu igen vil forringe vores busforbindelser i Rødovre. Hvorfor skal en ny Cityring inde i København gå ud over os, der bor i omegnskommunerne? Det kan jeg ikke forstå.

Jeg bor selv på Lerholm Vænge og har kunnet benytte 9A (stoppested på hjørnet af Jyllingevej og Tårnvej), når jeg f.eks. skulle til Vanløse eller videre ind til København – enten ved at tage bussen hele vejen eller ved at skifte til Metro/S-tog på Vanløse Station. Denne mulighed findes så ikke efter den 12. oktober, da der ikke er planlagt en ny holdbar erstatning på denne rute.

Vi bliver hele tiden tudet ørerne fulde om, at man skal benytte den offentlige transport pga. forurening, for mange biler i byen m.m., men denne omlægning er endnu en grund til, at flere må tage deres bil i stedet for bus/tog.

Jeg tænker, at I på avisen får mange henvendelser vedr. denne problematik (hvilket også fremgår af jeres indlæg i avisen) og i den forbindelse, tænker jeg, om der er noget, vi kan gøre sammen for at udbrede vores protest over disse forringelser af vores muligheder for at benytte den offentlige transport, blandt andet bus 9A?

F.eks. samle klagerne og videreformidle til de personer, der har vedtaget denne forringelse.