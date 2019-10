Ny hæder til Rødovre Centrum

Rødovre Centrum blev prissluger i international markedsføringskonkurrence. På billedet ses centerets marketingdirektør Charlotte Andersen, i rødt, sammen med de øvrige vindere. Foto: Presse

prisregn Rødovre Centrum fortsætter med at hive priser i land for deres marketingindsats. For andet år i træk var centeret det mest vindende shoppingcenter ved den internationale markedsføringskonkurrence Solal Award.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrums marketingdirektør Charlotte Andersen måtte på scenen hele fem gange, da shoppingcentre fra hele verden, i slutningen af september, var samlet i London for at hædre de bedste markedsføringskampagner.

Rødovre Centrum var for andet år i træk det mest vindende shoppingcenter og fem nomineringer blev til en guld-, to sølv- og to specialpriser.

”Jeg er mere end almindeligt stolt over, at vi endnu en gang får denne anerkendelse af vores kontinuerlige fokus på at tænke ud af boksen, når det kommer til markedsføring. Vi arbejder hver dag for at give kunderne en anderledes oplevelse og at det samtidig giver international opmærksomhed, er

bare et ekstra skulderklap til Rødovre Centrum og vores samarbejdspartnere,” udtaler marketingdirektør Charlotte Andersen.

Rødovre Centrums kampagner i konkurrencen var blandt andet Life in a Box, der var et samarbejde med Menneskebiblioteket, hvor kunder kunne låne en lev-

ende menneskebog midt i shoppingcentret og derved få udfordret deres fordomme. Og julekampagnen Once Upon a Time, der brugte centrets kunder som modeller i både katalog og i reklamefilm.