Ny asfalt giver mindre støj på to store veje

Rødovre Kommune asfalterede i begyndelsen af oktober måned en del af Tårnvej og Islevdalvej. Begge veje har fået støjreducerende asfalt. Foto: Brian Poulsen

trafik Hvis du, som bilist, ofte kører på Islevdalvej og Tårnvej, har du med garanti allerede bemærket, at Rødovre Kommune har lagt et nyt asfaltlag på kørebanen.

Af Christian Valsted

På Tårnvej er der udlagt asfalt på hele strækningen mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej i sydlig retning og på Islevdalvej er arbejdet foregået på strækningen mellem Erhvervsvej og Slotsherrensvej.

”Vi har renoveret vejen, da den gamle belægning var slidt. Det er samtidig en fortsættelse af arbejdet på den østlige side, som blev renoveret sidste år. I løbet af efteråret bliver cykelstien også renoveret, og vi forventer også at få støbt kantsten. Der er udlagt støjreducerende asfalt på strækningen,” fortæller Finn Møller fra vej- og trafikafdelingen i Rødovre Kommune.

I den kommende tid har Rødovre Kommune også planer om at udføre asfaltarbejde på Parkeringspladsen ved Rødovrehallen, ved stien langs Vestvolden fra Ved Voldgraven til ‘sneglehus’-broen over Motorring 3 og en mindre strækning af cykelstien på Slotsherrensvej og Jyllingevej.