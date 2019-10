Nullede Herning igen

Miro Keskitalo spillede fremragende i kampen mod Herning. Foto: Brian Poulsen

ishockey Efter to nederlag fik Rødovre en vigtig sejr, da de sendte mesterskabsfavoritterne ned i bunden til Odense. I Rødovre Centrum Arena var der debut til en stor finne, jubilæum til Nicklas Carlsen og så stod Matt O’Connor igen en stor kamp.

Af Peter Fugl Jensen

Da jeg skrev min sidste blog, skrev jeg, at der kommer en blog, hvor jeg vil rose dommerne, fordi de ganske simpelt gør det godt sammenlignet med bare få år tilbage.

Men den ros gemmer jeg, for tirsdag aften, da Herning var på besøg i Rødovre, kan jeg bare konstatere, at de på ingen måde hjalp Rødovre til en sejr.

Bare det, at Herning to gange, lige efter hinanden, sendte en klokkeklar slashing ind på keeper O’Connor, efter der var fløjtet, var pivringe dommerarbejde, fordi de lod det passere. Der var i øvrigt den ene store slashing efter den anden, men da Mads Eller stod bag en slashing, som ikke var speciel stor midt på banen… ja, ikke overraskende. Så var der udvisning.

Det var en hån mod sporten.

I det hele taget kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at Rødovre får så god behandling i Jylland, som Herning fik i Rødovre Centrum Arena i aften.

Tag så lige Frederiskshavns 0-1 må med i regnskabet, da de gæstede Rødovre sidst. Den kære dommer var stinkende sikker i sin kendelse, da han dømte mål, men man skal være mere end hærdet vendelbo, hvis man så den inde.

Hør på high lights på hockeytinget.dk, hvordan de i øvrigt mange fremmødte tilskuere fra Frederikshavn (total fedt) råber: ”Nøøøj,” fordi de, ligesom alle andre i hallen, så at pucken prellede af på overliggeren. Men altså ikke den ene hoveddommer, som ellers stod velplaceret.

Nok om dommerne. De gør deres bedste.

En granvoksen finne

Efter to kampe af Rødovre mod Frederikshavn og Rungsted, hvor panderynkerne nåede at blive dybe, så var sejren tirsdag aften en kæmpe lettelse.

Men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan de tænker på Heden, hvor de har kæmpe ambitioner og inden sæsonen blev udråbt som mesterskabsfavoritter.

De skal godt nok få gang i en hel masse i den aktive og kreative jyske by, hvis de ikke skal slås med Odense om at undgå 9. pladsen. Nøj, de er tamme.

Det hjalp ikke i aften, at Herning havde hentet den granvoksne Jonne Virtanen til truppen. Han fyldte meget, var bomstærk i sine faceoff, vandt kampene ude ved banderne og fyldte en helvedes masse foran Matt O’Connor og den store finner tog gerne turen ind foran mål.

I 1. periode, hvor Herning var klart bedst, var han også klar til en ’sving-om’ med Rødovres 19-årige Lasse Mortensen foran Rødovres mål, men Mortensen opdagede hurtigt, at det nok ikke var en god idé, men nu er slåskampe ikke lige det, som Lasse Mortensen er kendt for og en debut på den front, så ville Jonne Virtanen nok ikke være et klogt valg af rødovreknægten.

Keskitalo over dem alle

Men Virtanen var langt fra ’Man of the match’. Så kan man tro, det er Matt O’Connor, som igen stod en stor kamp.

Nicklas Carlsen er et oplagt valg, fordi han havde 300-kamps jubilæum og scorede et sindssygt vigtigt mål, da en herningback snublede (jeg tror, det var Sean Flanagan) på blå linje i powerplay, så Carlsen kunne stikke alene mod mål og helt vildt sendte han pucken op i nettaget med en hånd på staven.

Målet var tydeligvis matchafgørende mellem to hold, der tydeligvis har det svært med at score mål.

Julius Nyquist scorede et af sine sjældne mål, da han sendte pucken ned i et tomt bur. Men Nyquist spillede faktisk ikke en stor kamp.

Men kampens spiller var en back. Selvom gæsternes Daniel Maggio også spillede en stor kamp, så var det naturligvis en rødovreback, nemlig Miro Keskitalo, der må have været på is i 30 minutter. Han var enestående i aften – han læste spillet godt, vandt nærkampe, skilte sig klogt af med pucken og reddede holdet ud af flere pressede situationer. Han var så vild.

Desuden noterede jeg mig, at den 17-årige Kasper Larsen igen har fundet rytmen. Han fik også masser af spilletid, skilte sig klogt at af med pucken, viste stort overblik og vigtigst af alt, stod han ikke stille, hvilket er vigtigt for ikke at blive rundbarberet af en hurtigt skøjtende forward. Han havde rigtig godt fat i dag.

Med sejren er Rødovre tilbage i top 4 og mange taler Final 4. Personligt, synes jeg, det er sekundært. Det vigtigste må være, at få holdet sat meget bedre sammen, for det var bestemt heller ikke kønt i aften. Det mest glædelige, set med rødovreøjne, var sejren.