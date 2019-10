Nicklas Carlsen ”Stærkt at vi holder nullet”

Nicklas Carlsen sendte RMB på sejrskurs, med sin scoring til 1-0 mod Herning Blue Fox. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Nicklas Carlsen, spillede i kampen mod Herning Blue Fox, kamp nummer 300 for Rødovre Mighty Bulls. I sin jubilæumskamp, leverede Nicklas Carlsen en stor indsats, og krydrede sin indsats med en flot scoring.

Af Flemming Haag

Stor kamp af 300 kamps jubilaren.

Rødovre Mighty Bulls Nicklas Carlsen, spillede i kampen mod Herning Blue Fox kamp nummer 300 for Rødovre Mighty Bulls. Nicklas Carlsen er, trods ophold i SønderjyskE, Herlev og Hvidovre en rigtig Rødovre dreng, der er hurtig på skøjterne, og altid leverer en stor arbejdsindsats.

I dagens kamp mod Herning Blue Fox, starter RMB tredje periode i undertal, hvor stillingen er 0-0. Nicklas Carlsen opfanger pucken efter en personlig fejl af gæsterne, og alene med Simon Nielsen, sender Nicklas Carlsen pucken sikkert op i målhjørnet. Det var klasse. En flot og fortjent scoring af 300 kamps jubilaren, som igen leverede en stor kamp.

Stærkt at vi holder ”nullet”.

”Det var rigtig rart at vinde, og vi holder ”nullet”, det synes jeg er rigtigt stærkt, efter at vi i sidste kamp mod Rungsted, lukker ni mål ind. At vi kommer tilbage og holder nullet, det føles rigtig godt”, siger Nicklas Carlsen, og fortsætter.

”Det er en defensiv kamp vi spiller i dag, jeg syntes ikke rigtig at Herning har det store, og det har vi har heller ikke.

Vi får et mål i undertal efter en personlig fejl af dem, og derfra synes jeg vi trækker os lidt for langt tilbage, og lader dem presse os. Men jeg synes vi spiller en fornuftig defensiv, uden at give dem det helt store. Men vi trækker os for langt tilbage, og det gør at de presser os. Men fra 2-0 målet og derfra, så synes jeg vi har styr på det, og kommer tilbage i kampen”.

Hårdt mod SønderjyskE.

”Nu har vi en uge til næste kamp, hvor vi skal træne hårdt. Vi ved det bliver hårdt mod SønderjyskE, men med en god træningsuge, så skal vi være klar, og spille med samme stabilitet i defensiven, så har vi en god mulighed ”, mener Nicklas Carlsen.

Final4.

Med en aktuel placering som nummer fire, efter sejren over Herning Blue Fox, så er Final4 inden for rækkevidde. ”Man skal ikke tabe for mange kampe i streg, så er man ude og ligger i bunden. Når det er så tæt som det er i øjeblikket, så er der ikke råd til, at sætte for mange point til” siger Nicklas Carlsen.