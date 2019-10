Nederlag til lokalrival

Det blev aldrig som håbet i Espelunden i dag, angriber Jonas Hemmingshøj måtte også udgå kort inde i første halvleg. Foto: Foto: Brian Poulsen

FODBOLD Et yderst tvivlsomt straffespark satte Vanløse i gang, i dagens lokalopgør i Espelunden, gæsterne vandt med 3-0 i en kamp hvor Avarta manglede effektiviteten.

Af Mike Hjulmand

Et velbesøgt Espelunden Stadion til dagens lokalopgør og Avarta der gik ind til kampen, med en 3-0 sejr på udebane over Hillerød. Det kunne blive rigtig godt det her, og med en sejr ville Avarta indtage tredjepladsen, men desværre endte det i stedet med frustreret grønklædte spillere efter kampen, der slet ikke var tilfredse med at gå tomhændet fra dagens kamp.

”Jeg vil mene der var point i denne kamp, men det er der så nok heller ikke alligevel, når vi ender med at tabe 3-0. Vanløse er sindssygt dygtige til at få marginaler på deres side, kæmpe ros til dem,” lyder det fra en skuffet cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Effektiviteten til forskel

Avarta brændte et hav af chancer i dag og specielt i anden halvleg, havde hjemmeholdet nogle store afbrændere, modsat gæsterne fra Vanløse der var yderst effektive og tage vare på de chancer de fik.

”Det kommer bag på mig, at vi ser rystede ud efter deres straffespark, men de (Vanløse,red.) er godt nok også kyniske på de to omstillinger de får og sparker dem ind, ” siger Westh Hansen.

Russisk debut

Anton Googe der er lejet i Fremad Amager fik i dag debut, da Jonas Hemmingshøj måtte udgå skadet. Den anden russer Avarta lejet i Fremad Amager, Soslan Lysenko er vendt hjem til Rusland.

For anden i denne sæson blev det til et nederlag til Vanløse, der tidligere på sæsonen slog Avarta med 1-0.