Mighty Bulls ydmyget af mestrene

Det var ikke Matt O'Connors aften i Rungsted.

ishockey Hørsholm var værtsby, da Rungsted Seier Capital og Rødovre Mighty Bulls mødtes i det andet store derby på Sjælland i denne sæson. Det målrige opgør blev en klar fordel for de forsvarende mestre, der storsejrede med 9-5.

Af Peter Fugl Jensen

I de første 20 minutter blev Rødovre straffet af mestrene i overtal. To powerplaymål af Rungsted samt en fem mod fem scoring sendte værterne i front med 3-2 inden pausen.

Kim Johansson havde scoret et vigtigt mål kort før pausen, så kampen stadig var åben.

5-1 i en periode

I den midterste periode virkede det fuldstændig surrealistisk, at Mighty Bulls pressede på og havde 10 skud på mål i jagten på en reducering i den første del af 1. perioden, men værterne slog kontra og scorede på fire ud af de første fire skud på mål.

Yep, ligaens bedste keeper Matt O’Connor stod og den forrygende scoringsprocent, hidtil i sæsonen, for Rødovres keeper blev skudt i sænk i mestrenes hule en, set med rødovreøjne, frygtelig fredag aften.

Det blev ikke bedre af, at Simon Fredriksson scorede til 8-3, periodens femte mål mod Rødovre, på syv skud. Sikke en blamage og det var svært at glæde sig over Rødovres ene scoring af Nicklas Carlsen.

Hvem havde lige troet, at et hold, i årets jævnbyrdige Metalliga, ville tabe 5-1 i en periode?

Blødningen blev stoppet

I den sidste periode fik Rødovre stoppet Rungsted effektivitet og vandt perioden med 1-2. Det hindrede dog ikke en ørefigen af den slags, som sender minder tilbage til de frygtelige 21-3 dage. Dette var Rungsteds aften i en af mange mindeværdige derbys.