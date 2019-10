Teemu Virtala har været en del skadet hidtil i sæsonen og var heller ikke med i kampen mod SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Rødovre Mighty Bulls er hårdt ramt af afbud, som har stor betydning, når truppen er forholdsvis smal og med mange unge spillere. Ligeså slem er den nye statistik på ’special teams’, hvor tyrene ligger i bund.

Af Peter Fugl Jensen

Kradser krisen i Rødovre Mighty Bulls?

Mit svar er soleklart og uden slinger i valsen. ”Nej, slet ikke.”

Godt nok har fans gjort mig opmærksom på, at brødrene Virtala allerede var en del skadet i sidste sæson, så det er ikke underligt, de også er det i denne sæson.

Først og fremmest hænger det ikke altid sammen og for det andet. Sæsonen er stadig lang og i går aftes røg håbet om en Final 4 plads, hvilket er 90% sikkert.

Det betyder, at skadede spillede kan holde fri og koncentrere sig om at blive klar.

Det betyder også, at andre skal tage ansvar og at unge spillere på et skide godt tidspunkt på sæsonen, skal tage et ekstra slæb, hvilket styrker dem og dermed truppen til fremtiden.

Jeg forsøger ikke at male situationen rosenrød, men jeg ser ingen fare. Okay, Final 4 røg igen. Det er vi jo ligesom vant til i Rødovre, ik?

Havde fortjent point

I kampen mod SønderjyskE var det, efter min mening, ren utur, at Rødovre ikke fik point. To skud på stolpen og en puck, der på mest besynderlige vis ’hoppede’ fra stregen og ud i spil igen, efter pucken havde taget en buet lufttur, så ingen spillere på isen, anede hvor den var. Med et gran af held, så var pucken hoppet i mål.

I det hele taget var kampen jævnbyrdig og ser man på de første 10 minutter og de sidste 10 minutter af kampen, så var Rødovre oven i købet klart bedst.

Forskellen var special teams, men det kommer jeg tilbage til.

I slutfasen blev jyderne lagt under et gigantisk pres, selvom der var masser af spilletid til juniorerne og eneste udlændinge fra Rødovre var Nick Crawford og Julius Nyquist. Resten af udenlandsstaben var skadet eller syge før kampen eller udgik undervejs.

Det er altså klasse. Hvor mange hold kan præstere det?

Se bare Esbjerg, der også er ramt af skader og ikke har vundet i fire kampe i træk. De mangler tre udenlandske forwards samt top 4 back, rødovredrengen Simon Grønvaldt og har blandt andet tabt til Odense.

Det er værd at bemærke, vestjyderne stadig havde fem udenlandske spillere på holdkortet tirsdag aften.

Skader er der altid og de må hellere komme på denne tid af sæsonen.

I min verden er der altså ingen grund til at gå i panik. Men jeg mener stadig, som jeg har gjort fra sæsonstart, at Rødovre ser tynde ud i deres backbesætning og skader har ikke gjort det bedre. Skader eller ej, så håber jeg, der bliver råd til en bundsolid back.

Ikke mindst, fordi direktør Bjørn Sørensen fortalte, at trænerduoen overvejer at omskole Kim Johansson til back. Det har han spillet før, men det vil være super ærgerligt, da han har været Rødovres klart bedste offensive kort fra den udenlandske forwardtrio indtil nu.

Det forfærdelige – special teams

Det er vel ingen hemmelighed, at brødrene Virtala ikke har leveret, hvad man kunne forvente. Men heller ikke her, har jeg tendens til panisk tankegang.

Jeg ved, hvad de står for og de skal ’bare’ brugen grundspillet på at blive 100% klar til slutspillet. Der skal de afgøre kampe og det kan de – lige modsat vores fantastisk dygtige stamme af danske spillere, som har en kvartfinale-dæmon hængende i baghovedet. Hertil og ikke længere og så har de tabt en ærefuld kvartfinale og det er jeg virkelig træt af.

Med Virtala-brødrene i fuld vigør, så vil Mighty Bulls automatisk stige i niveau af begge discipliner af special teams. Lige nu og her skal andre tage ansvar, lære systemer og stille og roligt blive bedre i alle spillets facetter.

Som jeg ser Mighty Bulls lige nu, så er systemerne ved at snige sig ind i truppen og når det er lykkes, er jeg overbevist om, at næste step bliver special teams. Men helt ærligt, hvor vigtigt er det i oktober måned?

Så den skræmmende statistik, som hockeytinget.dk har meldt ud i dag, er naturligvis ikke rar læsning for rødovrefans og jeg så da også gerne, at den var bedre. Især, fordi man ikke er vant til fremragende powerplay af hjemmeholdet i Rødovre Centrum Arena igennem alt for mange år.

Men jeg kan da huske den første sæson under Bogrens ledelse, hvor Rødovre faktisk havde et rimeligt powerplay (boksplay var oustanding) i grundspillet. Men det blev læst af modstanderne og var direkte elendigt i slutspillet, hvilket fortsatte i sidste sæson.

Bliver Rødovre blæst ud af banen

Det er stadig min overbevisning, at Rødovre er inde i en vild læreproces, at det stille og roligt bliver bedre måned for måned og at Mighty Bulls bliver stærke, homogene og har mange strenge at spille på, når slutspillet starter. Der er bare ufattelig lang ventetid til det går løs og så må man glæde os over de gode kampe og den udvikling som truppen gennemgår.

Inden må fansene væbne sig med tålmodighed. Især på fredag, hvor jeg frygter, topholdet fra Aalborg blæser Rødovre ud af banen. Men man kan håbe på, busturen sidder eftertrykkeligt i benene på de stærke nordjyder og at andre end Carlsen-Klarskov kæden ’shiner’.