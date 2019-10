Mekaniker leder efter negletekniker

Kender du en negletekniker, som kunne tænke sig at lave en sjov dag i kvindernes tegn på et bilværksted, så ring til Kemal på 42488848.

Kender du en negletekniker, som kunne tænke sig at lave en sjov dag i kvindernes tegn på et bilværksted, så ring til Kemal på 42488848. Foto: Brian Poulsen

Biler At man får sorte negle af at rode med biler, ved alle. Derfor inviterer lokal mekaniker nu en negletekniker med på værkstedet i håb om at lokke flere kvinder til selv at få styr på den firhjulede elsker.

Af André Bentsen

Kemal fra Storbybiler har fået en god idé.

Der skal flere kvinder forbi værkstedet på Roskildevej, så de selv kan have styr på alle de ting, der kan drille ved bilennår Kong Vinter om lidt begynder at regere .

“Jeg vil gerne lave en dag, hvor man kommer ind under sin egen bil og ser, hvordan alting hænger sammen og lærer nogle af de vigtige ting, som man selv kan fikse på sin bil, og som man skal huske at tjekke,” siger Kemal Yasar.

“Men det skal også være en sjov dag, hvor man både forkæler bilen og sig selv, så jeg håber at slå mig sammen med en negleteknikker, så man ikke kommer hjem med sorte fingre,” tilføjer han.

Men er der ikke lige så mange mænd, som kvinder, der kunne trænge til en tur på værkstedet?

“Det er der helt sikkert, men vi oplever alligevel, at det mest er kvinderne, der tøver for længe med at kigge selv på bilen, og når de så kommer til mekanikeren er skaden måske allerede sket, selvom den kunne være forhindret ret nemt. Hvem ved, måske vores næste arrangement bliver kun for mænd.”