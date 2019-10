Lotus tømte boghandel

Lotus Mei Brofeldt tømte i sidste uge en boghandel. På billedet ses hun med bibliotekar Mette Klein fra Hvidovre Bibliotek, der var med på sidelinjen. Foto: Presse

vandt konkurrence 9-årige Lotus Mei Brofeldt fra Rødovre har rigeligt med læsestof til de mørke efterårsaftener. I fredags vandt hun nemlig en konkurrence, hvor præmien var at tømme en boghandel.

Af Christian Valsted

I sommerferien har børn og unge fra hele landet læst og anmeldt bøger på det landsdækkende site biblo.dk.

Den landsdækkende læsekampagne skal øge børns læselyst og for den lokale skoleelev Lotus Mei Brofeldt bliver det i hvert fald ikke et problem at holde læselysten ved lige.

Lotus var en af de mange, der deltog i sommerkonkurrencen og hendes boganmeldelse på biblo.dk var så god, at hun vandt en af hovedpræmierne i læsekampagnen. I fredags var det så blevet tid til at indkassere førstepræmien hos Bog & Idé i Glostrup Shoppingcenter.

Lotus havde fem minutter til at fylde en vogn med bøger til en værdi af 3000 kroner og hun valgte blandt andet den nye højtlæsningsbog om E.T., det lille søde rumvæsen fra filmen af samme navn. På favoritlisten var også ”Veninder for altid”-bøgerne af Camilla Wandahl.

Danmarks størtse

Lotus havde deltaget i konkurrencen via Hvidovre Bibliotek, hvor hun ofte kommer. Derfor var børnebibliotekar Mette Klein fra Hvidovre Bibliotek med på sidelinjen.

”Lotus er meget bevidst om, hvad hun godt kan

lide, så det er nemt at hjælpe hende. Jeg har mest skubbet indkøbsvognen,” siger hun.

Sommerbogen har kørt som landsdækkende læselystkampagne siden 2012 og startede endnu tidligere på lokale biblioteker. Den er Danmarks største læsekonkurrence for de 7 til 14-årige. Kampagnen er et samarbejde mellem Biblo.dk og alle landets biblioteker samt Bog & Idé, Gyldendal, Carlsen, Høst & Søn Alvilda samt Tellerup.