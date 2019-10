Linje 142 kører til Flitholm St. og Vanløse St.

Movias plandirektør svarer igen på Ulla Hvas indlæg fra i sidste uge. Foto: Michael Paldan

trafik Ulla Hvas skriver i et debatindlæg i Rødovre Lokal Nyt, at Movia ikke prioriterer den rigtige busbetjening i Rødovre, bl.a. fordi linje 9A kører nye veje i Nyt Bynet, som åbnede 13. oktober. Det vil jeg gerne svare på.

Af Per Gellert, Plandirektør i Movia

Det er rigtigt, at linje 9A ikke længere kører fra stoppestedet på hjørnet af Jyllingevej og Tårnvej. Man kan i stedet bruge linje 142, som giver forbindelse til både Vanløse St. og Flintholm St., hvor man kan skifte til metro mod København.

Den primære begrundelse for omlægningen af linje 9A er, at vi gerne vil give IrmaByen A-busbetjening, og dermed give flere borgere og områder af kommunen mulighed for at få adgang til A-busser, som kører ofte. Linje 9A vil fortsat køre til Rødovre Centrum ad Rødovre Parkvej og Rødovrevej i stedet for at køre ad Tårnvej. Det giver mange busafgange til boligområdet langs Rødovrevej, som primært består af etageboliger i modsætning til Tårnvej, hvor der primært er villaer. Omlægningen på denne strækning betyder, at mere end 1.000 flere borgere vil få adgang til linje 9A inden for 400 meter.

Når buslinjerne er blevet lagt om, skyldes det, at Cityringen er åbnet med 17 nye stationer og mange nye skiftesteder. Når der kommer mange nye stationer, skal busserne også køre nye steder hen, så der bliver bedst mulig sammenhæng mellem bus, tog, nye og eksisterende metrolinjer. Det betyder, at flere rejser fremover vil inkludere et skift mellem bus og metro. De mange nye skiftemuligheder skal man vænne sig til, til gengæld går rejsen med metroen meget hurtigere, end busturen gør i dag. 95 pct. af borgerne vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.

Man kan finde mere information om Nyt Bynet på nytbynet.dk, se alle de nye ruter, kort over betjeningen af Frederiksberg, ligesom man kan slå sin nye vej til arbejde, fritidsaktiviteter og skole op i rejseplanen – enten på rejseplanen.dk eller i Rejseplanen app. Man kan også ringe til vores kundecenter på 70157000.