Leon klarede 28 timer i helvede

Leon Skriver Hansen havde på forhånd forventet mere af sig selv, men er godt tilfreds med løbet, som det udviklede sig. Foto: Trailbear Films

ultraløb Rødovres ultraløber Leon Skriver Hansen løb ikke op til egen målsætning, men nåede længere end han kunne drømme om, som løbet udviklede sig. ”Det er en type løb, som man næsten skal prøve for at forstå, hvor hårdt det er,” siger Leon om ekstremløbet i USA i sidste weekend.

Af Christian Valsted

Sammen med 74 andre ultraløbere fra hele verden stillede den lokale løbehest Leon Skriver Hansen i sidste weekend til start i ’Big Dogs Backyard Ultra’ i Tennessee i USA.

Det er første gang, at en dansker prøver kræfter med det utraditionelle løb, hvor løberne hver time skal tilbagelægge en rute på 6,7 kilometer, indtil der kun er én løber, der klarer strabadserne. Om løbet varer 17 timer eller 67 timer er dermed ikke givet på forhånd.

Leon havde vundet sig adgang til løbet via et løb i Silkeborg, hvor han klarede 27 timer og i USA var han derfor stærkt opsat på at finde sin egen grænse. Den fandt han. Efter 28 timer måtte han kapitulere.

”Jeg ville bare ønske, at jeg havde haft en bedre dag, men det er jo også charmen ved ultraløb. Man kan forberede sig på alt, men det kan alligevel gå galt. Og jeg stoppede for eksempel senere end flere af favoritterne. Det siger alt om dette løb,” siger Leon Skriver Hansen, der havde det svært med ruten i Tennessee, der var sværere, end han havde forventet, hvilket betød, at han havde kortere tid i depotet, inden næste runde blev sat i gang.

”Ruten var meget smal, så man havde svært ved at overhale, hvilket gjorde, at man rendte i en lang slange og måtte følge tempoet fra den forreste. Det stressede mig meget og jeg havde svært ved at finde en rytme i mit løb,” fortæller Leon.

Presset til at fortsætte

Efter 12 timer på trailruten skulle løberne, i nattetimerne, løbe på en teknisk lettere rute på asfalt. I flere timer havde Leons kone Karina og ven Mads overbevist Leon om, at det ville blive nemmere, når løberne skulle ud på asfaltruten.

Leon løb også bedre på asfalten og havde mere tid til at spise og drikke mellem hver runde, men 24 timers uafbrudt løb havde tæret godt på kræfterne. Efter 28 timer kunne Leon mærke, at det var slut.

”Jeg valgte at udgå et godt stykke fra min målsætning, men langt længere end jeg kunne drømme om, sådan som løbet udviklede sig. Hele det mentale med, at du skal være klar til en ny runde hver

time, stresser mere end man tror,” fortæller Leon Skriver Hansen til Lokal Nyt.

’Big Dogs Backyard Ultra’ blev i øvrigt vundet af den kvindelige amerikanske løber Maggie Guterl, der gennemførte med imponerende 60 timer på ruten.