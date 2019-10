Langt fra Final4

Nikolaj Zorko scorede RMBs enlige mål i nederlaget til SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Ishockey SønderjyskE var bedst i powerplay, og vandt 1-2 over RMB, der med nederlaget er langt fra, at kvalificerer sig til Final4.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod SønderjyskE, uden Matt O’Connor, Teemu Virtala, Kim Johansson og Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wulff som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Marko Virtala, Jonas Sass, Mads Eller

Anden kæde: Nick Crawford, Marco Illemann, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Matthias Asperup

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyquist, Magnus Carlsen, Nikolaj Zorko, Frederik Kaels

Fjerde kæde: Magnus Galby, Christoffer Frænell, Thomas Olsen, Andre Pison

Dyre udvisninger.

Kampen var kun 44 sekunder gammel, da SønderjyskEs Nigro Anthony fik to minutter for Slashing. Bedste forsøg i RMBs powerplay havde Steffen Klarskov, med et skud på stolpen.Gæsterne var skarpe i overtalsspillet. Først blev Thomas Olsens udvisning straffet, og to minutter senere blev det 0-2 da Andre Pison sad i straffeboksen.

Kort før periodepausen, fik RMB endnu en overtals mulighed uden, at spille sig frem til åbne scoringsmuligheder.

En første periode, hvor SønderjyskE viste effektivt powerplay, og scorede i begge overtalssituationer.

SønderjyskE var mest i puckbesiddelse i første periode, og kunne gå til pause med en fortjent to målsførring.

God anden periode af RMB.

Der var kun spillet tre minutter af anden periode, da RMB fik en ny powerplay mulighed. Efter et minut i overtal, fik Nikolaj Zorko reduceret til 1-2.

Kort før periodepausen, fik SønderjyskEs Phil Lane, to minutter for High Sticking. Det lykkedes ikke RMB, at spille sig frem til en scoring, tros flere gode afslutninger.

En anden periode, hvor RMB kom bedre med, og fik spillet sig frem til flere gode forsøg, men det lykkedes ikke, at passerer Patrick Galbraith i SønderjyskEs mål.

Hektisk afslutning.

En lidt rodet start på tredje periode. Seks minutter inde i perioden, fik først RMB to minutter og et minut senere, var det SønderjyskEs tur til at tage plads i straffeboksen. Ingen scoringer i overtalssituationerne. Der kom mere fart på spillet, da de to hold igen var blevet fuldtallige.

Midt i perioden, fik Lasse Mortensen to minutter for High Sticking. Et sikkert boksplay holdt SønderjyskE fra at komme frem til farlige afslutninger.

Da der resterede et minut, tog RMB en Time Out, og erstattede William Rørth med en markspiller.

Rødovre lagde et massivt pres i slutfasen, men det lykkedes ikke at overliste Patrick Galbraith i gæsternes mål, trods flere nærgående forsøg. En spændende og hektisk afslutning på kampen.

Da kampen var slut, opstod der tumult bag gæsternes mål, som resulterede i Match Penalty til Matthias Asperup, 10 minutter til Mads Eller for Charging og 10 minutter til Sønderjyskes Mads O. Lund for Misconduct Penalty.

Final4.

Med nederlaget til SønderjyskE, ser det svært ud for RMB, at kvalificerer sig til Final4. RMB mangler at møde Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena, samt Esbjerg Energy og Herlev Eagles ude, inden det lørdag den 1. november afgøres, hvilke fire hold der har kvalificeret sig til Final4, hvor alle hold har spillet 16 kampe.

Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks har skabt et pænt forspring, og ligner sikre deltagere. Efter aftenens kampe, er det et spørgsmål om det bliver SønderjyskE, Rungsted Seier Capital eller Herlev Eagles, der kvalificerer sig til Final4.

Næste kamp:

Fredag den 25. oktober kl. 19:00 mod Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena.