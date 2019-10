Kunstværk var også varm kartoffel i 90’erne

Oprindeligt blev ’Vångaskibet’ skabt med en indvendig pumpe, der sendte vand ud fra toppen af stenen, hvorefter det løb ned over skulpturens rillemønster for til sidst at blive opsamlet i den fordybning, der udgør værkets fundament. Springvandet virkede ikke ved værkets indvielse i 1979 og efter sigende har det aldrig virket. Foto: Brian Poulsen

kunst I sidste uge skabte det en del palaver, at den 40 tons tunge granitskulptur ’Vångaskibet’ skal flyttes 240 meter for den nette sum af 800.000 kroner. Kunstværk har i årevis levet en anonym tilværelse, men tilbage i 90’erne var granitstenen også genstand for en del medieomtale. Vi har været et dyk i arkiverne.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har besluttet at bruge 800.000 kroner på at flytte og genetablere kunstnerne Mogens Møller, Stig Brøgger og Hein Heinsens tonstunge kunstværk ’Vångaskibet’.

Den store granitskulptur fra 1979 bliver genskabt som en gigantisk vandsten og flyttet til et grønt område ved Rødovre Centrum Arena ud til Rødovre Parkvej. Skulpturen har i dag en anonym placering bag Skovmoseskolen.

Et dyk i arkiverne viser, at det ikke er første gang ’Vångaskibet’ har været til debat i de lokale spalter. Faktisk har den store risleblok af svensk granit, af flere omgange, været genstand for mindre skandale-

sager.

Tilbage i 1979 skulle skolen ved Espelunden have et kunstværk som punktum efter en lang bygge-proces og det var skolens elever, der selv valgte granitblokken frem-

for et solur i metal. Ifølge en artikel fra Rødovre Avis skulle stenen oprindeligt have vejet 15 tons, men den kom til at veje 40 tons og det gjorde kunstværket dyrere end forventet. I øvrigt havde skolen glemt at spørge Kommunalbestyrelsen, inden man forpligtede sig til at købe kunstværket for 100.000 kroner. Da værket blev indviet i november 1979 var det, ifølge Rødovre Avis, til buh-råb fra eleverne, der selv havde valgt granitstenen.

Det kan selvfølgelig skyldes, at det indbyggede springvand ikke virkede på dagen. Hele springvandsdelen var i øvrigt også en speget affære for kommunen. Man havde glemt en cirkulationspumpe i kampens hede og daværende borgmester E. Dahl Nielsen måtte forklare Kommunalbestyrelsen, at det var nødvendigt med en tillægsbevilling på 35.000 kroner.

Ups, solgte stenen ved en fejl

’Vångaskibet’ var i 1990 igen centrum for lidt af en skandalesag.

Rødovre Kommune havde længe forhandlet med det daværende Københavns Amt om et salg af Skolen ved Espelunden og i sommeren bar antagelserne frugt. Skolen blev solgt for 23,5 millioner kroner. Eneste hage var bare, at kommunen helt havde overset den store sten i salgsprocessen. Eller som borgmester Per Møller udtalte til Rødovre Avis.

”Vångaskibet blev overset i kampens hede,” udtalte borgmesteren, der selv var på sommerferie, da forhandlingerne stod på.

I et brev til amtsborgmester Per Kaalund forsøgte han senere at overtale amtet om at sælge stenen tilbage til Rødovre Kommune, da den, ifølge Per Møller, ville passe fint ind på rådhuspladsen, der stod foran en renovering.

Helt så let blev det ikke. Stenen har aldrig flyttet sig en tomme og i forbindelse med kommunal-

reformen i 2007 fik Rødovre Kommune kunstværket tilbage. Kvit og frit. Nu skal det så ud på en lille rejse på 240 meter, når stenen skal flyttes til et grønt område ved Rødovre Centrum Arena ud mod Rødovre Parkvej. Rødovres nuværende borgmester, Erik Nielsen, husker godt balladen om ’Vångaskibet’, da han var medlem af Kommunalbestyrelsen.

”Jeg kan huske, at det var svært at prissætte kunstværket, da vi ville købe værket tilbage og det var i en periode, hvor Rødovre Kommune var i en meget svær økonomisk krise, så der var heller ikke råd til at købe ’Vångaskibet’ tilbage. Det var også grunden til, at vi solgte skolen. I 2007 fik vi så kunstværket tilbage og nu bliver det genetableret med springvand. Så vidt jeg ved, har vand-delen aldrig virket, så det får vi rettet op på nu,” siger borgmester Erik Nielsen, der var en del af Kommunalbestyrelsen tilbage i 1990, da granitstenen ved en fejl indgik i handlen med det daværende Københavns Amt.