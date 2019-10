Krise eller genopstandelse

Mighty Bulls skal vinde i aftenens kamp ellers er sæsonens første lille krise igangsat. Foto: Brian Poulsen

ishockey Selvom det kun er 8. spillerunde, så venter der en super vigtig kamp for Mighty Bulls, der i aften tager mod Herlev. En sejr kræves efter tre nederlag i træk.

Af Peter Fugl Jensen

Det er et RMB-mandskab, der næsten er fri fra skader, som tager mod Herlev Eagles i aften. Det betyder, at Marco Illemann er tilbage og kun Kasper Jensen sidder ude. Mit bud er, at den 17-årige unge Kasper Larsen får en hvilepause. Han så træt ud i søndagens kamp, men han er altså også blevet kastet for løverne i denne sæson med knaldhård elitetræning og hårde kampe i Metalligaen i samtlige syv opgør.

Selvom Illemann, med garanti, glæder sig til at komme i kamp igen, så skal der mere til at vende Rødovres stime af nederlag til sejr. For søndag eftermiddag gav alvorlige panderynker, hvis man er fan af Mighty Bulls.

Skøjteløbet var mildest talt alt for dårligt, pasningsspillet i egen zone var til tider på grænsen til håbløst, men det var også svært at finde en fri medspiller, fordi de stod stille. Men samtidig var der ofte manglende sammenhæng i kæderne, fordi der var for lang afstand mellem de to backs og de tre forwards. Det betød, at kæderne ikke stod som en enhed i zonerne.

Det var virkelig ikke godt og kun storspil i målet af Matt O’Connor reddede tyrene fra en røvfuld.

Det er lidt underligt og decideret selvmodsigende, men Rødovre kunne faktisk – med lidt held – havde vundet kampen, for Rødovre havde ikke stolpe-ind søndag eftermiddag. Men det er min klare opfattelse, at RMB ikke var et hold, der opsøgte heldet. Det skal der ændres på og det er ene og alene attitude, som kan gøre en afgørende forskel.

Rødovre mod Rødovre 2

Og attitude bliver vigtig, for Rødovre kan ikke tåle at tabe for fjerde kamp i træk og slet ikke mod arvefjenderne fra Herlev.

Derfor bliver kampen i aften en kamp om genopstandelse efter tre nederlag. En sejr vil overordnet set være en fornuftig start på sæsonen. Et nederlag vil der imod give sæsonens første krise med en placering i bunden efter det værst tænkelige nederlag, nemlig mod lige præcis Herlev eller Rødovre 2.

Herlev har jo adskillige tidligere rødovrespillere på holdet. Er du klar?

Oliver Reuter (Rødovredreng og ægte RSIK’er)

Magnus Mogle (Fra Amager, men er ishockeymæssigt vokset op i RSIK)

Mads Carlsen (Rødovredreng og ægte RSIK’er)

Magnus Lykke Jonassen (Oprindelig fra Herlev, men kom til RSIK som U11’er og tog turen ’hjem igen’ i sommers)

Ulrick Linnet (Han er på kanten, for han er oprindeligt fra Herning, men spillede for RMB i tre sæsoner)

Tobias Ruelykke (Rødovredreng og ægte RSIK’er)

Magnus Povlsen (Rødovredreng og ægte RSIK’er)

Magnus Koch er hvidovredreng, men har rundet RSIK i et par sæsoner, inden han søgte lykken i Herlev.

Mange mangler at vise noget

Efter syv runder, kan man godt begynde at sætte forventningerne op til flere spillere, der ikke har leveret offensivt. Det er naturligvis udlændingene, men især kæden med Virtala-brødrene og Matthias Asperup, skal i gang med produktionen.

De har været tandløse og når de endelig er kommet frem til afslutninger, så har afslutningerne simpelthen manglet kvalitet. Rødovres ubetingede topkæde har i alt scoret tre mål i syv kampe. Herfra kan det kun gå fremad.

Jeg tillader mig også at stille større krav til kæden med Kim Johansson, Jonas Sass og Magnus Carlsen, fordi alle tre spillere er dygtige på hver deres måde, for de er tre meget forskellige spillere, men det er lige præcis, hvad der gør kæden stærk. Men de hænger ikke sammen, de angriber ikke i en enhed og får ikke gavn af Johanssons blik for spillet, Sass arbejdsiver og Carlsens frækhed. Det er altså helt skævt, at Jonas Sass er topscoreren i den kæde med sine to scoringer – historisk er han jo ikke ligefrem en måltyv.

Kæden med Zorko, Olsen og Pison har leveret som forventet. De arbejder stenhårdt, er irriterende at spille mod, giver luft til de andre kæder og så skaber de faktisk chancer. De skal nok få gang i produktionen, men vigtigst af alt, skal de holde nullet.

Klarskov, Eller og Nicklas Carlsen har i den grad leveret, nu må andre tage ansvar og producere, men det gør naturligvis ikke noget, hvis de atter viser vejen… til netmaskerne.

Aftenens kamp starter klokken 19.