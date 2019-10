Kræver flere tog til Rødovre Station

Rødovres borgmester vil have trafikministeren til at hjælpe DSB med at forstå, at de bliver nødt til at ændre køreplanen fra Rødovre Station hurtigst muligt.

Rødovres borgmester vil have trafikministeren til at hjælpe DSB med at forstå, at de bliver nødt til at ændre køreplanen fra Rødovre Station hurtigst muligt. Foto: Fotoarkiv

Trafik Borgmestre vil have minister til at hjælpe DSB i sagen om de sløjfede togafgange fra Vestegnens togstationer.

Af André Bentsen

Det var en vinderhistorie for socialdemokraterne lokalt, da de med passagertal og utilfredse vælgere i ryggen sidste år kunne tvinge trafikministeren i samråd om aflysningerne af togafgange fra blandt andet Rødovre Station. Dengang fasthold den borgerlige minister, at det var DSBs ansvar at lave den trafikplan, der hjalp flest mulige borgere og pendlere – til trods for et flertal i Folketinget om at droppe ændringerne i køreplanen.

Nu har ministeren fået nyt navn, og derfor har de lokale borgmestre igen forsøgt at lægge pres på beslutningsprocessen.

“Vi har besøgt Christiansborg for at tale vores sag for at få togene til at stoppe igen til glæde for borgerne i Rødovre, forklarer Rødovres borgmester Erik Nielsen (S).

På foretrædet for ministeren fremlagde han tal, der viser, hvordan hele Vestegnen i disse år vokser.

“Når vi har den byudvikling er det grotesk, man skærer ned på afgangene. man burde gøre det modsatte,” siger Erik Nielsen og fortsætter:

“IrmaByen er bygget oven i Rødovre og der er så mange ekstra borgere tæt på S-togene, at det minder om en provinsby i Jylland, så er det forkert at sløjfe de stop, når det kun drejer sig om ét minuts ekstra rejsetid for lige netop den linje.”

Hjælp dog ministeren

Han mener ikke, at man skal vente på, at DSB selv gør noget ved problemet, sådan som den tidligere minister lagde op til.

“I DSB har de armslængdeprincippet, men det er altså stadig et offentligt selskab, så der bør man som Folketing gå ind og sige, at det hænger ikke sammen med de ændringer, hvis man ønsker sig et grønnere danmark. Der er det den anden vej vi skal gå,” påpeger borgmesteren, der mener, at ministeren må hjælpe DSB med at se på at få lavet køreplanen om. Helst før næste års køreplaner skal besluttes og der skal tænkes i forårets store infrastrukturplan.

Presset på ministeren bliver formentlig ikke mindre af, at den lokalvalgte skatteminister, Morten Bødskov før valget var en af dem, der højlydt krævede flere tog til og fra Rødovre Station.

“Min holdning er soleklar den, at vi skal have bedre S-togsbetjening i Rødovre. Vi er i stor vækst og skal ikke opleve besparelser, så jeg glæder mig til forhandlingerne i foråret, hvor jeg vil kæmpe for at styrke den kollektive trafik. Også specifikt Rødovre Station,” siger Morten Bødskov og fortsætter:

“Når man ser på den vækst, der er på Vestegnen med tusinder af indbyggere, er det altså vigtigt med et stærkt alternativ til bilen.”