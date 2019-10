Kommunen vækker anonymt kunstværk

Rødovre Kommune har de seneste år afsat 1,5 millioner kroner om året til indkøb af kunst i byens rum og det er fra denne pulje at pengene bliver brugt. Foto: Brian Poulsen

kunst Det er dyrt at købe kunst, men det er så sandelig også en bekostelig affære at flytte kunst. Især hvis det er lavet af granit, er fire meter højt og vejer 40 tons. Rødovre Kommune forventer, at det vil koste 800.000 kroner at flytte og genetablere granitskulpturen ’Vångaskibet’ til en mere synlig placering ved Rødovre Parkvej.

Af Christian Valsted

Fakta Det er kunstnerne Mogens Møller, Stig Brøgger og Hein Heinsen, der har lavet skulpturen. De tre kunstnere har sammen lavet flere kunstværker, blandt andet Frihedens Port ved Friheden Station og Fredens Port i Fredens Park ved Sortedam Dossering.

Kender du kunstværket Vångaskibet? Det enorme vikinge-inspirerede granitværk har været en del af byen siden 1979, men hvis du ikke mindes at have set det, er der en god grund. Værket står nemlig placeret på en asfaltplads på bagsiden af Skovmoseskolen et stenkast fra Rødovrehallen, hvor der ikke færdes mange mennesker. I tidernes morgen blev det placeret foran skolens hovedindgang, men den blev senere flyttet og derfor lever kunstværket i dag en noget trist og anonym tilværelse.

Det er også grunden til, at kommunen nu vil spendere 800.000 kroner på at flytte det tonstunge kunstværk 240 meter, så det fremover vil stå på Rødovre Parkvej ved indgangen til Rødovre Centrum Arena, Rødovrehallen, daginstitutionen Græshoppen og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

”Vi har undersøgt om det kunne gøres billigere og arbejdet på sagen i mere end ét år,” siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S).

Det skal dog lige siges, at selve omplaceringen kun vurderes til at koste 350.000 mens de resterende 450.000 kroner skal bruges på at genetablere kunstværket med rindende vand.

En del af kulturhistorien

Og er det så dyrt at bruge 800.000 kroner på at flytte og genetablere en kunstværk? Ikke hvis du spørger Lene Due, der mener at pengene er givet godt ud.

”Vi har et kunstværk, der i dag ikke er til glæde for nogen. Det er gemt væk på en asfaltplads og det synes jeg er ærgerligt. Nu kommer det til at stå, hvor mange kan få glæde af værket og jeg er rigtig glad for den placering vi er kommet frem til, for der kommer værket virkelig til sin ret. Det er vigtigt, at vi passer på vores kulturhistorie og det gør vi nu ved at vække stenen til live igen,” siger Lene Due om sagen, der blev godkendt tirsdag aften.