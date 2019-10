Kommunal byggeplads meldt for sikkerhedsbrud

Dansk El-Forbund kunne ikke komme ind på det tidspunkt, de gerne ville, da de ville tjekke sikkerheden på Ørbygård. Foto: Brian Poulsen

rod Sidste år blev Rødovre verdenskendt, da en håndværker kastede sig ud fra et brændende højhus i IrmaByen. Helt så galt kommer det næppe til at gå på Rødovres nye store byggepladser. Eller helt så godt, måske! For mens håndværkeren, der blev reddet af en kollega i en kran, slap med livet i behold, frygter fagforeningen for sikkerheden på kommunens andre byggepladser, hvis Rødovre ikke bliver bedre til at kontrollere de aftaler, man indgår.

Af André Bentsen

Det er ikke mange år siden udenlandske håndværkere blev fundet sovende på Trekantsgrunden i Islev, som de var igang med at renovere.

Det er endnu færre år siden, at hundredvis af portugisiske Metroarbejdere blev stuvet ind på en gammel giftig fabriksgrund på Rødovrevej og så var der ulykken med taget, der styrtede sammen, hvor den nye tennishal ligger og senest manden der sprang fra flammerne og for livet i IrmaByen.

Eksempler på, hvorfor det er vigtigt med sikkerhed og ordnede forhold er mange. Derfor har Rødovre Kommune også masser af krav i de millionstore kontrakter, der hvert år indgås med store entreprenører. Også de såkaldte sociale klausuler, der skal sikre, at virksomhederne tænker i lærlinge og meget andet.

Det frygter Lars Bæk, formand i Dansk El-Forbund København, at virksomhederne slet ikke gør i det omfang kommunerne, og herunder også Rødovre, gør.

For nylig har forbundet været på besøg på to af kommunens egne store byggepladser. Eller det vil sige i hvert fald den ene af dem.

På Ørbygård, hvor Rødovre Kommune lige nu er igang med at udvide for millioner af kroner, blev fagforbundet nægtet adgang til byggepladsen.

“Vi var på kontrolbesøg, men kunne ikke komme ind. Det kan betyde mange forskellige ting, men mine mange år i branchen siger, at det plejer at betyde, der er ugler i mosen,” siger Lars Bæk.

Det afviser Rødovres borgmester i et brev til forbundet.

Her forklarer man, med henvisning til entreprenøreren, at der var et vigtigt møde igang og at forbundet blev inviteret til at komme tilbage senere.

I 2018 havde byggefagene også fat i kommunen omkring Ørbygård, fordi sikkerhedsforanstaltningerne ikke blev overholdt.

Arbejdede på tag uden afspærring

Det gjorde de i den grad heller ikke i Kærene, hvor Rødovre Kommune er igang med at bygge en ny børneinstitution.

“Der er mange ting helt galt der. Vi måtte melde dem til arbejdstilsynet og gøre kommunen opmærksom på fejlene,” fortæller Hans Melvig, der er organiseringskonsulent i Dansk El-Forbund København.

“Der var seriøst ingen afspærring på taget, hvor de udenlandske arbejdere gik og arbejdede. Oven i hatten var deres vej derop bare en stige, der ikke engang var spændt fast nogle steder. Det er helt uhørt og så er det oven i købet et kommunalt byggeri. Man gambler altså med menneskers liv for kommunale skattekroner,” tilføjer Hans Melvig, der kalder de to byggepladser i Rødovre for såkaldte jydepladser.

“Det er, når vi kommer ud på pladsbesøg og ikke kan få fat på folk, der kan fortælle, hvad der sker, hvor sikkerheden slet ikke er i orden og her går der så også rygter om, at et af holdene er fra Rusland. Det går ikke, hvis kommunen har udbudt entreprisen ud fra EU-standarder,” siger han, mens Lars Bæk uddyber:

“Hvis lokale virksomheder konkurrerer mod virksomheder, der skider på sikkerheden og på reglerne ved at indgå en såkaldt Filipiner-løsning, så går det ud over hele kommunen. Virksomhederne får det svært og der kommer slet ikke de lærlingepladser, som områder som Rødovre har brug for og som er en del af hensigten med klausulerne,” siger Lars Bæk.

Dansk El-Forbund har derfor kontaktet SF Rødovre, der håber, at kommunen nu vil holde sine samarbejdspartnere bedre op på sagerne i fremtiden.

“Det nytter ikke noget, hvis vi ender med at understøtte et småkriminelt arbejdsmarked, hvor man lader arbejdere gå uden overenskomst og uden adgang til ordentlige steder at spise og gå på toilettet,” tilføjer Søren Østergaard, der er formand for SF Rødovre.

Undersøger sagen med det samme

Det er formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S) enig i.

“Med det samme avisen (Lokal Nyt, red.) ringede til mig fik jeg vores Tekniske Direktør til at undersøge sagen. Han oplyser, at der har været nogle problemer på byggepladsen med børneinstitutionen, som nu skulle være bragt i orden,” starter han.

Over for Rødovre Kommune har entreprenørerne forklaret, at man, indtil sidste uge, havde benyttet faldsikringsseler og derfor ikke havde afspærret taget ordentligt.

Det kunne man dog ikke se noget til, da fagbevægelsen var ude og tjekke, hvorfor de jo også meldte pladsen til arbejdstilsynet.

“Sidste uge var arbejdstilsynet på kontrol og de har givet påbud om en afspærring to meter fra tagkanten. Vores Tekniske Direktør oplyser, at fejlen skyldes, at reglerne for nylig er blevet ændret, så man kun må benytte faldsikringsliner fire timer om dagen. Nu er der kommet afspærring op,” siger Jan Kongebro.

Han synes heller ikke, at det er godt nok.

“Mit svar er, at det ikke er godt nok. Velfærdsforanstaltninger skal også være i orden, så hvis tingene er, som beskrevet, så følger jeg op på det med det samme. Det skal bare være i orden. Jeg har selv været i den branche i 25 år og vil ikke have, kommunen har noget at skjule,” siger udvalgsformanden og tilføjer:

“Vi har nogle gode kontrakter, hvor vores krav er beskrevet godt til de entreprenører, vi samarbejder med. Hvis ikke ledelsen kan håndtere det, må vi skride ind som bygherre.”

Bør have kontrol udefra

I SF frygter spidskandidat, Kenneth Rasmussen, at kommunens penge ikke

bliver brugt ordentligt, fordi man ikke sikrer sig, at de sociale klausuler overholdes. Derfor foreslår han, at man udfører arbejdsklausuler, så alle skal have samme løn, som danske arbejdere og at kommunen udføre kontrol af byggepladserne.

“Og ikke den slags stikprøve, der foregår bag et skrivebord, men hvor professionelle er ude at tjekke om alting er i orden,” siger han og fortsætter:

“Det gjorde man i Københavns Kommune, der fandt alvorlige fejl i mere end 5% af tilfældene. Det sparer kommunen for mange penge at være mere opmærksom og vi kan leje os ind i deres ordning for omkring en kvart million, hvis vi ikke selv kan sørge for, at borgernes penge bruges ordentligt.”

Er ikke afvisende

Jan Kongebro er ikke afvisende for idéen, men vil gerne vide mere, inden budgettet for 2020 skal diskuteres.

“Jeg kender ikke økonomien bag, men det lyder spændende. Det må vi diskutere, når der er tal på bordet,” slutter han og garanterer, at der bliver handlet på sagen.

“I mellemtiden beder jeg folk fra forvaltningen om at følge op på de to byggepladser. Det virker som et uheldigt sammenfald, at de ikke kunne komme ind på Ørbygård, men når man arbejder med mennesker, skal der være mulighed for at tjekke sikkerheden hele tiden. Også at de velfærdssociale forhold er i orden.”