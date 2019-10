"Kære Islev Bibliotek, håber at vi stadig vil kende og fejre hinanden i fremtiden, det har vores forhold fortjent," skriver Elisabeth Quistgaard Lystrup Foto: Michael Paldan

læserbrev Tak for mange fantastiske gode år og jeg håber på, der kommer mange flere. Vi har nydt hinandens selskab i over 55 år og jeg har altid holdt af at besøge dig.

Af Elisabeth Quistgaard Lystrup

Jeg har besøgt dig på dine tre forskellige adresser gennem tiden.

Jeg må indrømme, at elevatoren på dit domicil på Rødovrevej i gamle

dage trak mere end bøgerne, det ændrede sig dog hurtigt.

Du har været det sted, jeg søgte efter viden og fordybelse. Du har bredt dine arme ud og givet mig fred til at studere lige fra Tinderhøj Skole til universitetet.

Jeg har tit haft mine børn med og især, da jeg havde forældreorlov, da kom jeg hver dag. Dengang lå du på Islev Skole presset ind i små mørke lokaler.

Mine børn blev hurtig ganske ferme til at lægge de puslespil der var, og gyngehesten, midt på gulvet, blev næsten slidt op. Vi var velkomne og der var altid god stemning.

Som ung småbørns-mor blev du min helle, hos dig ladede jeg op og fik en rolig stund, mindfulness før det blev moderne. Når jeg kom hjem derfra, var jeg en 100% bedre mor, end da jeg tog afsted, tak for det.

Men udover at være et åndehul er det jo bøgerne, der er det vigtigste.

Hvilke bøger, der tager dig med på rejser i tid og sted, udvalget er måske

ikke så stort, men 14 dages lån holder mig opdateret i ganske nye udgivelser.

I mit livs efterår håber jeg, du stadig vil være der. “Har du været på biblioteket og kan du læse,” er spørgsmål venner har stillet i krisesituationer og ja, når jeg læser, kommer jeg videre, sikkert som mange andre.

Kære medborgere, hjælp med at underskrive på underskriftindsamlingen og

kære politikere grav en ekstra gang i lommerne og bevar Islev Bibliotek.

Kære Islev Bibliotek, håber at vi stadig vil kende og fejre hinanden i fremtiden, det har vores forhold fortjent.